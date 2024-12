Bloques dialoguistas buscarán suspender a Kueider en el Senado en lugar de expulsarlo

El Senado de la nación deberá definir cómo resolver la situación del senador Edgardo Kueider luego de ser detenido en Paraguay con más de u$s200 mil y 600 mil pesos sin declarar. El interbloque de Unión por la Patria pide su expulsión , mientras que otros sectores de la Cámara alta prefieren suspenderlo hasta el 1 de marzo. La diferencia radica en que la suspensión es temporal y, mientras dure la misma, no ingresa un reemplazo en la banca.

Según pudo conocer C5N, tras una serie de reuniones entre legisladores dialoguistas y la presidencia del Senado, definieron avanzar en el pedido de suspensión sin goce de haberes de Kueider. El objetivo es que exista algún tipo de sanción, sin negarle al senador su derecho a defensa, mientras la Justicia actúa. La propuesta sería suspenderlo hasta el 1 de marzo sin goce de haberes y para aprobarlo, también se necesitan dos tercios de los presentes.

"Hasta este momento que nosotros decidimos bajar el jueves, no había nada. Como necesitamos mayorías agravadas para esto, no iba a pasar absolutamente nada", explicó Luis Juez a este medio tras la reunión en el despacho de presidencia de la que también participaron senadores del radicalismo y La Libertad Avanza.

Sobre la licencia solicitada por Kueider, Juez agregó: "¿El tipo presenta un pedido de licencia y se va a comer pan dulce y tomar sidra hasta que arranque las ordinarias? No podemos actuar con liviandad pensando que no pasó nada”. El cordobés también admitió que van a trabajar para conseguir el número, que todavía no está.

En la previa de la reunión en el despacho de Villarruel, un senador radical adelantaba que en su bloque no están de acuerdo con la expulsión. “Todos tienen derecho a la defensa”, explicaba el legislador.

Unión por la Patria, hasta el momento, insistirá con la remoción del senador y para llegar a los dos tercios para la suspenderlo, necesitan algunos votos del peronismo. Desde ahora hasta el jueves se espera que haya conversaciones entre los dialoguistas y los upecistas para definir si hay posibilidad de consenso. Sino, probablemente, la situación quede exactamente igual.

Además de la cuestión moral, que fundamenta el pedido de expulsión a través del art 66 de la Constitución, Unión por la Patria empuja la salida de Kueider ya que sería beneficiado con su reemplazo. La siguiente en la lista por la que ingresó el entrerriano (Frente de Todos), es la camporista Stefanía Cora.

Si bien Edgardo Kueider entró por una lista encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019, durante la gestión de Javier Milei, jugó fuertemente con el oficialismo y votó las leyes que La Libertad Avanza impulsó -entre ellas, la Ley Bases-.

Importantes fuentes parlamentarias aseguraron a este medio que la convocatoria a la sesión saldría en las próximas horas.