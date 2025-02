Axel Kicillof le respondió a Javier Milei y advirtió que "cuando se salga del cepo habrá devaluación"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , respondió a una nota del presidente Javier Milei y aseguró que las promesas del mandatario y del ministro de Economía, Luis Caputo, de no devaluar y levantar las restricciones cambiarias, son contradictorias , indicando que alguna es "necesariamente falsa". Además, advirtió que "cuando se salga del cepo, a no ser que intervengan a lo loco, ocurrirá una devaluación" .

"Milei firmó ayer una críptica nota en la que intenta tapar el sol con la mano. Decía Jauretche: 'En economía no hay nada misterioso ni inaccesible al entendimiento del hombre de la calle. Si hay un misterio, reside en el oculto propósito que puede perseguir el economista y que no es otro que la disimulación del interés concreto a que se sirve'. Y agregaba Scalabrini Ortiz: 'Si usted no entiende lo que dice un economista, pídale que le explique; si vuelve a no entender, que le explique otra vez: si a la tercera vez no entiende... entonces lo están engañando'", planteó el mandatario provincial este domingo en su cuenta de X, donde compartió una nota de análisis que publicó en Infobae.