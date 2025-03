Axel Kicillof, sobre la denuncia contra Javier Milei por querer intervenir la provincia: "No vale todo"

"No es cuestión de tirar fuegos artificiales si lo hizo para distraer o globos de ensayo para ver si se prendía", agregó el gobernador en diálogo con Lautaro Maislin.

Axel Kicillof, sobre la denuncia contra Milei por querer intervenir la provincia: "No vale todo"

"Hay una denuncia que va a hacer el fiscal de Estado. No mi abogado personal, sino que es una denuncia porque pone en riesgo la institucionalidad de la provincia, no al gobernador", expresó Kicillof aprovechando la respuesta para chicanear a Milei quien en la entrevista con Jonatan Vialehabía arrojado la posibilidad de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo defienda en el marco de las causas que deberá enfrentar por la difusión de la moneda digital $LIBRA. Como el Presidente había recurrido en un grosero error, dado que el ministro de Justicia no ejerce la defensa del Presidente de la Nación en expedientes particulares, dicho fragmento fue borrado de la entrevista que salió al aire en TN pero se filtró en redes sociales.

"No vale todo, no vale decir todo, no es cuestión de tirar fuegos artificiales si lo hizo para distraer o globos de ensayo para ver si se prendía", agregó el gobernador en diálogo con el periodista Lautaro Maislin tras la inauguración de las sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense.

Kicillof abrió su discurso en el recinto repudiando el ataque de Milei a su provincia y de la estafa cripto. “Quiero referirme a un episodio reciente de inédita gravedad institucional, un hecho sin antecedentes que no podemos pasar por alto: parece irreal, pero el Presidente de la Nación amenazó con intervenir la Provincia y pretendió echar al Gobernador por redes sociales. Tal como ocurrió con la criptomoneda, ahora dice que no quiso decir eso. No se puede ser tan impune, cínico e irresponsable”, recriminó.

“Así como un presidente no puede avalar una estafa financiera de escala internacional, tampoco puede usar el mandato que le dio la democracia para atentar contra ella. Desde acá le quiero recordar al presidente que con la democracia y con el federalismo no se juega”, remarcó el gobernador.

Acto seguido aseguró que no va a permitir que los destinos de los bonaerenses queden “librados a la improvisación, la prepotencia o el resentimiento de un Presidente que no respeta la democracia”.

Kicillof habló del Movimiento Derecho al Futuro

En el mano a mano con C5N, Kicillof también habló del Movimiento Derecho al Futuro, plataforma lanzada hace dos semanas como plataforma del gobernador de cara a las elecciones legislativas, y le bajó el tono a las repercusiones que tuvo su presentación.

"Se ha buscado polemizar o chocar y la realidad es que hay muchísimos intendentes y organizaciones que no están encuadrados en ningún otro espacio y la idea era formar un movimiento de la provincia de Buenos Aires de cara a la situación que tenemos", indicó

Luego agregó que el objetivo es conformar un frente amplio con distintas expresiones para oponerse a las políticas de la ultraderecha representada en Argentina por el presidente Javier Milei.