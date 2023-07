Amado Boudou participó de una reunión en Casa Rosada

El ex vicepresidente Amado Boudou participó en la tarde del lunes de una reunión en la Casa Rosada de la que no trascendieron los motivos ni los nombres de los funcionarios que participaron de la misma.

En su ingreso a Balcarce 50, Boudou evitó dar precisiones sobre el encuentro y solo declaró a la prensa que fue invitado a una reunión sin explicar con quién. "No sé bien con quién me voy a reunir, me invitaron a una reunión y vine", indicó el economista en comunicación con Noticias Argentinas.