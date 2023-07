A un mes de las PASO, cómo está el escenario electoral

Elecciones en Santa Fe 2023: qué pasa si no voy a votar

Los comicios provinciales que se celebraron hasta el momento mostraron, en algunos distritos, una leve baja en la participación ciudadana. "No me parece un fenómeno central, sino un fenómeno que interactúa en el margen", señaló a C5N.com el analista político Artemio López, director de la consultora de investigación social Equis.

"Hay una tendencia a aumentar la no participación, pero no va a definir la arquitectura del electorado, que finalmente se va a definir entre las dos grandes coaliciones que son antagónicas", aseguró.

Unión por la Patria: la consolidación de Massa como el candidato de unidad

Según Artemio López, la precandidatura de Massa le dio al oficialismo la capacidad de intervenir en distritos difíciles. "En el caso de Córdoba, Mendoza, eventualmente Santa Fe, ahí Massa funciona. En 2015 tuvo una respuesta electoral interesante en provincias muy adversas a la oferta tradicional del kirchnerismo", sostuvo.

"Lo mismo pasó en Mendoza y en Jujuy, donde ganó. Este no es el mismo Massa, pero efectivamente le agrega vocación política y una ambición notable de conducción", consideró el analista.

Esta consolidación también es destacada por Indiana Azar, politóloga y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Dentro de JxC vemos una derechización o una tendencia hacia aspectos mucho más conservadores, incluso dentro de la figura de Larreta. Massa, siendo un personaje de centro, podríamos decir, se convierte también en el candidato con mayor potencial o con mayores posibilidades", expresó a C5N.com.

Juntos por el Cambio: una interna sin definición clara

Para Azar, JxC llega a las PASO en un escenario de incertidumbre. "Si bien teníamos a los dos candidatos claros desde hace bastante tiempo, el escenario es tan competitivo al interior de la coalición que no permite proyectar mucho más", afirmó.

"Parece ser que, a medida que Milei retrocede, avanza Patricia Bullrich", sostuvo López. "Pero también porque, conceptualmente, Larreta quiso transitar una tercera vía que no existe en Argentina ni en la región. Dejó insatisfechos a propios y extraños", consideró.

"Sus atributos de autoridad están muy cuestionados, no logra convencer al electorado propio. En eso Bullrich es más honesta y ha resuelto mejor la campaña en términos conceptuales. La foto hoy está en una situación de indecisión. En algunas provincias es muy notable el avance de Bullrich, como en Córdoba y el interior de Buenos Aires", destacó.

Javier Milei: el "fenómeno" que no votan las provincias

Artemio López señaló que el desempeño electoral de Javier Milei estuvo hasta el momento "bastante por debajo de lo que los opinólogos metropolitanos suponían que iba a obtener en las provincias. Todas las encuestas ahora se van acomodando y dan por debajo del 20%. Posiblemente siga bajando", adelantó.

Para Azar, este "poco éxito" se explica porque Milei ha construido una "candidatura unipersonal". "No hay un armado real por detrás, no hay una búsqueda de construcción y mucho menos de una construcción nacional. La gente en los territorios provinciales no ha votado a Milei", sostuvo.

"Lo que ya no hay más es esa teoría de los tres tercios", aseguró López. "Las provincias de la zona centro del país probablemente tengan mejor respuesta, pero de ninguna manera va a ser una figura que esté en los niveles que suponían los analistas y encuestadores metropolitanos", expresó.

A un mes de las PASO 2023, qué anticipan las encuestas

Artemio López, director de la consultora Equis, señaló que las encuestas a nivel nacional muestran que "la paridad en torno a los 32 ó 33 puntos de las dos coaliciones es bastante manifiesta, sumando los espacios más allá de los candidatos. A Milei lo tenemos en 18.8, pero para mí va a descender un poco más", aseguró.

"La situación a nivel nacional es indefinible. De ninguna manera está ganada la elección para ninguna de las dos coaliciones. El resultado va a ser muy finito y creo que va a haber un escenario de ballotage, pero tampoco firmo", concluyó.