Zelenski advirtió que Rusia planea una explosión en una central nuclear de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió que Rusia podría estar tramando una explosión catastrófica en una central nuclear, con el objetivo de frenar el avance de las tropas de Kiev y afirmó sobre la relación con Argentina, que “ necesitamos relaciones más estrechas entre nuestros países . No veo las relaciones tan estrechas entre Argentina y Ucrania. Quisiera que tuviéramos más relaciones".

“Cuando digo que son terroristas tengo razón, tanto el ejército ruso como los mercenarios, y si lo necesitan van a hacer una detonación local, por eso colocaron explosivos en la central. Rusia solo puede frenarnos con actos terroristas, de la misma manera en que ya volaron una represa para inundar nuestro territorio. Quieren provocar una emisión de materiales radiactivos. Ellos no quieren parar la guerra, sino parar nuestra ofensiva. No quieren ninguna paz”, aseveró durante una charla virtual con estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"En Moscú consideran varios objetivos, tenemos que impedir cualquier escenario de catástrofe. Amenazan con una catástrofe nuclear, pero si el enemigo de la libertad alcanza algo por su terror, será cuestión de tiempo que acaben con la vida en el planeta. Necesitamos la ayuda de los pueblos de América Latina, no es necesario interferir, es suficiente con defender la libertad y para eso hay que condenar a los enemigos de la liberta y respetar el derecho internacional", explicó.

uba conferencia

La sombra de la amenaza nuclear sobre Ucrania tomó fuerza en las últimas horas, luego de que Moscú hablara del riesgo de "sabotaje por parte de Kiev" a la central nuclear Zaporiyia (en territorio controlado por Rusia).

De hecho, el Ministerio de Salud de Ucrania volvió a difundir indicaciones a los ciudadanos sobre cómo comportarse para defenderse de posibles radiaciones en caso de accidente nuclear.

Al mismo tiempo, la viceministra de Defensa, Hanna Malyar, dijo que para Moscú un ataque a la central nuclear de Zaporiyia -atribuible a los ucranianos- es una "herramienta para lograr objetivos militares y cambiar el rumbo de la guerra a su favor".

zelenski uba

En contrapartida, el Kremlin respondió que el riesgo de "sabotaje por parte de Kiev" sigue siendo "muy alto".

En diálogo con los estudiantes, Zelenski afirmó que "no hay una vida real si no se tiene libertad por la presión política o manipulaciones económicas. Argentina celebrará dentro de poco su día de la independencia, con todo mi corazón quiero saludarlos. Nosotros lo celebraremos el 24 de agosto pero en circunstancia totalmente diferentes, ya que por desgracia no vemos que Rusia vaya a cesar su política tiranizadora y cruel contra nuestro país".

uba conferencia

"Nunca quisimos esta guerra, no fuimos a la tierra de otro pueblo, es Rusia la que vino y quemas nuestras ciudades, para nosotros es la guerra por nuestra libertad y nunca cederemos", advirtió.

Sobre el desenlace de la guerra, el presidente ucraniano sostuvo que "para no perder todo lo que tenemos necesitamos obtener la victoria. Rusia pudo acabar la guerra hace mucho tiempo, saliendo de nuestro territorio".

Zelenski pidió que ni África ni América Latina sigan haciendo negocios con Rusia y llamó al envío de ayuda humanitaria, aprovisionamiento de medicamentos, carros militares para evacuar heridos solicitó que las naciones de todo el mundo apoyen las resoluciones de Ucrania en la ONU.

Del conversatorio participaron también Yuri Klymenko, embajador de Ucrania; Amador Sánchez Rico, Embajador de la Delegación de Unión Europea y representantes de más de quince países. Acompañaron al Rector, Roy Cortina, Subsecretario de Relaciones Internacionales de la UBA; Lucille Levy, Presidenta de la FUBA y Piera Fernandez De Piccoli, Presidenta de FUA. Además, estuvieron presentes decanos, y distintas autoridades de la universidad.

zelenski uba

Para finalizar el acto, Zelenski expresó: “Quiero que Ucrania sea oída por los países de América Latina, apreciamos mucho esta oportunidad de hablar y comunicarnos con ustedes. Yo quiero que los líderes de sus países nos den más oportunidades de encontrarnos”. “No tengo más que desearles paz y una vida durable para todos”, concluyó.