Trump apuntó contra su denunciante tras ser condenado por agresión sexual

Entrevistado por Kaitlan Collins, el republicano se burló de su víctima, aparte de referirse a las elecciones que perdió, también aprovechó para criticar a Biden y reclamar el fin de la guerra en Ucrania durante más de 70 minutos, en un show que fue duramente criticado por los políticos demócratas y figuras de los medios que le dieron espacio.

"Están haciendo esto para interferir en las elecciones. Esta mujer, no la conozco, nunca la he visto, no tengo ni idea de quién es, su perro se llama ´'vagina'", indicó en forma de burla en torno a Carroll la periodista que lo denunció por violación. También fue consultado si la condena por abuso influía en sus votantes a lo que Trump respondió: "Al contrario. No ha hecho más que mejorar mis números en las encuestas".

En varias oportunidades, la mujer que lo acusó recibió varias descalificaciones por parte del expresidente: "No es una buena persona", "no sabe de lo que estás hablando" y se refirió a Carroll como “una loca”.

Al mismo tiempo el ex Jefe de Estado desconoció su derrota en las últimas elecciones y apuntó que estuvieron arregladas en pocas palabras. "Las elecciones estaban amañadas", insistió. Ante la consulta si se comprometía a aceptar el resultado de las próximas elecciones presidenciales, también se negó, "a menos que estas elecciones sean honestas".

Trump trató de evadir temas como la inmigración y el derecho al aborto. Por último se refirió a la guerra de Rusia - Ucrania, y si bien no tomó partido por Kiev o Moscú, el expresidente afirmó que si "fuera presidente, acabaría con esta guerra en un día, 24 horas", en una crítica al actual mandatario.