El Vaticano advierte que el papa León XIV ajustará su pontificado según lo que determinen los médicos El secretario de Estado, Pietro Parolin, comunicó que todavía no pueden confirmar cómo será el regreso del sumo pontífice a sus tareas papales, tras la operación del nódulo pulmonar en el hospital Gemelli. “No podemos hacer ningún tipo de predicciones”, indicó. Por Agregar C5N en









¿Qué pasará con el papa León XIV?

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, admitió que el papa León XIV “ajustará su pontificado, si es necesario” ante la operación por un nódulo pulmonar. “No podemos hacer ningún tipo de predicciones”, explicó ante la incertidumbre sobre el futuro en la Iglesia Católica y su regreso.

Según las agencias italianas LaPresse y ANSA, Parolin reveló: “La cuestión ahora es cuándo regresará, en qué circunstancias lo hará y qué dicen los médicos. Y en función de todos estos factores, el papa ajustará su pontificado, si es necesario ajustarlo”.

El papa, de 71 años, fue operado el martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que los médicos detectaran un nódulo sospechoso de malignidad. La intervención confirmó que padecía un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

El portal oficial de la Santa Sede informó que León XIV envió un mensaje en la clausura del encuentro por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, en el que valoró el respaldo de los fieles: "Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos. El hecho de que hayan compartido sus experiencias y hayan escuchado con atención es, sin duda, un regalo para toda la Iglesia".

Qué dice el último parte médico del papa León XIV: revelaron cómo se recupera el pulmón operado La oficina del Vaticano emitió un nuevo parte médico del papa León XIV en su tercer día de internación en el hospital Gemelli, luego de haber sido operado el 13 de octubre por un nódulo pulmonar. “Se sometió a controles rutinarios”, explicaron.