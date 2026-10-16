Nuevo parte médico del papa León XIV: cómo se encuentra su salud En el cuarto día de internación en el hospital Gemelli, los últimos estudios arrojan que hubo una evolución en su estado, tras la operación por un nódulo pulmonar. Por Agregar C5N en









¿Cómo sigue el papa León XIV?

El Vaticano emitió un nuevo parte médico del papa León XIV e indica que las pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman “la mejora constante en su estado general”. Se trata del cuarto día de internación en el hospital Gemelli, luego de la operación por el nódulo pulmonar.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus ‘actividades diarias normales de manera completamente independiente’ mientras se recupera de la cirugía del martes”, indicaron en la información compartida en VaticanNews.

Además, hoy celebró una misa al mediodía en la sala preparada en el décimo piso del hospital, según la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Estuvo junto al personal médico y de enfermería junto con los miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

"En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeras y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él", comunicaron.

El Vaticano generó incertidumbre sobre la visita del papa León XIV a la Argentina: "Debemos esperar" El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, puso un manto de duda sobre el viaje del papa León XIV a la Argentina después de la intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma, por la cual permanece internado. La visita del sumo pontífice está prevista para entre el 8 y 11 de noviembre.