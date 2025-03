Murió Richard Chamberlain, el actor de "El pájaro canta hasta morir"

"Es libre y se eleva hacia los seres queridos que nos precedieron. Qué afortunados fuimos de haber conocido a un alma tan maravillosa y amorosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas, impulsándolo hacia su próxima gran aventura", agregó.

Chamberlain nació en Beverly Hills, California, el 31 de marzo de 1934. Empezó su carrera como actor en la década del '50 con papeles secundarios en varias series, incluidas La ley del revólver, Alfred Hitchcock presenta y Thriller. También participó en cine, teatro y musicales de Broadway.

Richard Chamberlain Richard Chamberlain hizo una extensa carrera en cine, teatro y televisión. Redes sociales

Sin embargo, sus mayores éxitos se dieron en la pantalla chica, especialmente en dramas y miniseries. La consagración le llegó en 1961, cuando protagonizó la serie médica Dr. Kildare. A ella le siguieron Hamlet (1970), Centennial (1978), Shogun (1980) y El pájaro canta hasta morir (1983).

En paralelo a su carrera como actor, Chamberlain se lanzó como cantante en 1962 con el álbum Richard Chamberlain Sings, y luego The Theme From Dr. Kildare. Además, participó en las bandas sonoras de Twilight of Honor y Joy in the Morning, dos telenovelas que protagonizó.

Se mudó a Hawái a fines de los '80, pero nunca dejó de trabajar. Durante las décadas del 2000 y 2010 apareció como invitado o actor secundario en Touched by an Angel, The Drew Carey Show, Will and Grace, Nip/Tuck, Desperate Housewives y Twin Peaks.