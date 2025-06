Multitudinaria marcha por la paz en Roma: "Detengan la tercera guerra mundial"

Con banderas de Palestina y de la paz, decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Roma contra la guerra en Gaza y el plan de rearme europeo. Se adhirieron 480 entidades, entre sindicatos, grupos universitarios, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, incluidos el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Alianza de la Izquierda Verde (Avs).

El presidente del M5S, Giuseppe Conte, declaró: "Hoy hemos presentado, junto con los demás dirigentes del Pd y Avs, una moción unitaria para decir no al genocidio en curso en Gaza".

Embed Video dal concentramento a Porta San Paolo a #Roma prima della partenza della manifestazione #StopRearmEurope

Per la pace, per la #Palestina libera, contro il genocidio portato avanti da #Israele pic.twitter.com/dfnpW2YKK9 — #ALLERTAMEDIA (@AllertaMedia) June 21, 2025

"No nos dejemos distraer por los ataques que el criminal Netanyahu está llevando a cabo en Irán, y no olvidemos a la población palestina que pasa hambre, no tiene escuelas, casas ni instalaciones sanitarias, y sigue muriendo", sostuvo.

En cuanto a la manifestación, Conte explicó que el plan de rearme previsto por la Unión Europea "es una locura que genera una ilusoria perspectiva de seguridad". Y anunció que "el 24 de junio nos reuniremos de nuevo en La Haya junto con otras fuerzas políticas europeas que comparten nuestra valoración de la escalada militar".