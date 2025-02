Hamás rechazó la propuesta de Trump de control de la Franja de Gaza y amenazó con una escalada bélica

Durante el día de ayer se llevó a cabo el encuentro entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y Trump en la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos adelantó que "seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin detonar y otras armas que haya en el lugar, nivelar el lugar y deshacernos de los edificios destruidos, crear un desarrollo económico que proporcione una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la gente de la zona, hacer un trabajo real, hacer algo diferente".

Conflicto en Gaza

"No aceptaremos ningún plan que busque desplazar a nuestro pueblo de su tierra", amenazó el alto funcionario de Hamás, rechazando cualquier tipo de intervención extranjera y remarcando que el destino de los palestinos está en sus manos.

Eso no es todo, sino que también el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita expresó su descontento ante las palabras de Trump: "Arabia Saudí continuará con sus denodados esfuerzos de crear un estado palestino independiente (...) Y no establecerá relaciones diplomáticas con Israel si no es así".

También expresaron que no es el camino para poder lograr una "paz justa y duradera", ya que "es imposible sin que el pueblo palestino obtenga sus derechos legítimos de acuerdo con las resoluciones internacionales".