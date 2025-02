Fue tragado por una ballena jorobada y estuvo casi 40 segundos dentro

La noticia tuvo una enorme repercusión a nivel mundial. Packard brindó entrevistas a medios de comunicación de todo el mundo, incluido el popular show Jimmy Kimmel Live!, y su experiencia se reconstruyó en el premiado documental In the whale: the greatest fish story ever told (2023).

Michael Packard, pescador tragado por una ballena en 2021 Redes sociales

El hecho con la ballena ocurrió en 2021

El hecho ocurrió en junio de 2021 en Cabo Cod, una península en el extremo oriental de Massachusetts, Estados Unidos. Era un viernes por la mañana y las condiciones para pescar eran excelentes, así que Michael Packard y su compañero de tripulación fueron con su bote a la playa de Herring Cove.

"Estaba en mi tercera inmersión en busca de langostas, nadando como lo hice durante 30 años, y de pronto me atropelló un tren de carga de la nada, y todo se oscureció", contó el pescador al canal australiano 9News. En un primer momento, desorientado, creyó que lo había atacado un tiburón blanco.

"Tardé unos cinco segundos en darme cuenta de que estaba en la boca de una ballena. Entonces me dije: 'A la mierda'", recordó. "Me di cuenta de que estaba navegando por el agua dentro de la boca de una ballena", agregó. Por suerte, no perdió su equipo de buceo y pudo seguir respirando.

El hombre trató de escapar, sin éxito. "Sentí todos los músculos duros a mi alrededor. Sentí lo que serían sus mandíbulas aplastando mis piernas, que traté de mover para hacer palanca y poder nadar fuera de la boca. Pero nada funcionaba", contó Packard.

Embed - In The Whale Trailer

En esos instantes de desesperación, creyó que todo había llegado a su fin. "Estaba convencido de que era hombre muerto. Solo podía pensar en mis hijos, en mi encantadora esposa, y en mi madre, que ha pasado por un infierno. 'Es así como te vas a ir, Michael, esto apesta'", pensó.

Para su alivio, sintió que la ballena subía a la superficie y pudo ver la luz. "Luego se puso errática, se movía para todos lados. 'Está tratando de deshacerse de mí', pensé. Tenía ahora un poquito de esperanza", relató. Finalmente, se sintió "liviano, en el aire", y descubrió que el animal lo había "arrojado hacia un lado".

"Estaba tendido en la superficie del mar mirando hacia arriba y pensé: 'Dios mío, salí de ahí, salí de eso. ¡Estoy vivo! No importa cómo estaré de lesionado, no voy a morir dentro de una ballena'", celebró Packard. Milagrosamente, sobrevivió a la aterradora experiencia con solo una distensión en los tendones de la rodilla.