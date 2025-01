Edmundo González instó al alto mando militar a "desconocer órdenes ilegales" de Maduro

"Hoy en Caracas Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Sólo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua", arrancó González Urrutia, quien en su última aparición se encontraba en la Republica Dominicana.

Por otra parte, detalló los pasos a seguir en esta lucha por asumir el poder del país: "Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro. En el momento propicio haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia. Estamos coordinando todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad. Seguiremos coordinando con esa comunidad democrática internacional quienes han respondido a nuestro llamado y quienes siguen en pie de lucha con nosotros", continuó Urrutia.

Asimismo, se refirió a las medidas ordenadas por el régimen, de activar los sistemas de defensa y cerrar el espacio aéreo del país, todo para impedir su presencia en el territorio. “Buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer contra nuestra líder Esto habla de su cobardía y de su ausencia de escrúpulos”, repudió.

Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria, y la de los millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero, y tengo el deber de defender ese compromiso. pic.twitter.com/697Z9ISP08 — Edmundo González (@EdmundoGU) January 10, 2025

Además, instó al alto mando militar a "desconocer órdenes ilegales que les sean dadas por quienes confiscan el poder" y ordenó preparar las "condiciones de seguridad" para asumir el cargo de presidente de la República. "Los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y al que le deben obediencia a través de mí", agregó. Al mismo tiempo le pidió a los cuerpos militares y policiales "el cese de la represión".

Por último, agradeció a los gobiernos que reconocieron su legitimidad como presidente y dejó un mensaje a sus votantes: "Al noble pueblo venezolano y a los padres y abuelos que esperan ansiosos el regreso de sus hijos y nietos, que tienen en nosotros sembrada la esperanza, les prometo que no les fallaremos. Nuestro Padre Libertador nos inculcó el espíritu de lucha y del sacrificio por la libertad. La libertad siempre derrota a la tiranía y es la obra de la constancia".

María Corina Machado se pronunció tras la asunción de Maduro: "Consolidó un golpe de Estado"

La líder opositora María Corina Machado se pronunció tras la asunción de Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela y expresó: "Hoy Maduro consolida un golpe de estado, decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación a la Constitución nacional".

En su cuenta de Instagram, la dirigente del movimiento político Vente Venezuela se dirigió a sus seguidores y aseguró: "Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre". Además, agregó: “Maduro viola la constitución flanqueado por los dictadores de Cuba y Nicaragua. No se puso la banda en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más“.

La dirigente opositora, que reivindica a Edmundo González Urrutia como el real ganador de las elecciones del 28 de julio, precisó: “Decidimos que no es conveniente que el día de hoy González Urrutia ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia, que está muy cerca”, insistió.