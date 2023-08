Chile: el Gobierno lanzó un plan de búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura

Boric apuntó a los sectores partidarios que no participaron del plan histórico para buscar a los desaparecidos.

El jefe de Estado estuvo junto junto a políticos y familiares de víctimas de la dictadura ocurrida entre 1973 y 1990 y enfatizó: "Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”.

En este sentido, el mandatario criticó la ausencia de algunos sectores del arco político y apuntó que "no vinieron todos" y agregó: “Cómo se responde a los que niegan lo que ocurrió. Cómo se responde a los que lo justifican y no son capaces de decir que no lo harían de nuevo".

Además, Boric planteó una invitación a un acuerdo para nunca más "interrumpir la democracia por medio de la violencia".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmatiburgos%2Fstatus%2F1696654906432618799&partner=&hide_thread=false Hoy en @cnnchile un reportaje exclusivo sobre el Plan Nacional de Búsqueda #CNN50

La tecnología aparece como aliada y se siguen encontrando cuerpos y evidencia para identificar o reconstruir las trayectorias de más de 1.200 chilenos desaparecidos pic.twitter.com/3Dyl86R4so — Matilde Burgos (@matiburgos) August 29, 2023

Plan Nacional de Búsqueda

El Plan Nacional de Búsqueda se refiere a la "desaparición forzada, de manera sistemática y permanente" y buscar responder a las "obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales". El anuncio se hizo además en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto.

En su página web, la presidencia destacó los objetivos: "Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada".

El plan fue iniciado en 2022, durante el primer año de Gobierno del presidente Boric y cuenta con un componente participativo inicial, ya que a modo de preparativos "se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades".

El trabajo de elaboración del plan contó también con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.

Hasta el momento, se responsabilió penalmente por desaparición forzada de víctimas a "agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades". Estos procesos permitieron identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.