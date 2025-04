A 20 años del primer video en YouTube: los secretos detrás de "Yo en el zoológico"

El video "Yo en el zoológico" ("Me at the zoo"), que fue publicado por Jawed Karim, uno de los cofundadores de la plataforma, muestra a un joven frente a dos elefantes en el zoológico de California. El primer gesto de una plataforma que cambió el universo audiovisual.

Un 23 de abril de 2005 uno de los creadores de la plataforma subió un clip de tan sólo 18 segundos que al día de hoy acumula más de 355 millones de visitas: se trata de "Me at the Zoo", un sencillo clip, grabado con una calidad modesta en el Zoológico de San Diego, no solo marcó el nacimiento de YouTube, sino que también encendió la chispa de una transformación radical en la forma en que consumimos, creamos y compartimos contenido audiovisual.