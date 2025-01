Un reconocido actor reveló su secreto para mantener su físico con más de 50 años

A continuación, te contamos más detalles de cómo este famoso del cine reveló su secreto para mantener su físico con más de 50 años, quien también confesó que, a pesar de su emoción por estar en forma y tener disciplina, muchas veces no tiene ganas de ir al gimnasio.

Cuál es el secreto de Mark Wahlberg para tener su destacado físico con más de 50 años

La rutina del intérprete de The Departed no dejó de sorprender a sus seguidores, quienes elogiaron su dedicación en los comentarios de la publicación. Wahlberg, que habitualmente documenta sus entrenamientos diarios a las 4:00 a.m., ha admitido en varias ocasiones la importancia de mantenerse en forma y asumir retos difíciles.

El actor también habló con la revista People en febrero del año pasado, donde reveló que, a pesar de su aparente entusiasmo, hay ocasiones en las que no desea ir al gimnasio. “Lo siento con más frecuencia de lo que piensas”, afirmó cuando se le preguntó si alguna vez tenía ganas de no ejercitarse.

COVER-mark-520x272.jpg

Wahlberg, conocido por su participación en películas como Familia al instante y Transformers, subrayó que mantenerse en forma y enfrentar desafíos de manera intencional es esencial para su estilo de vida. “No quiero perderme algo porque, Dios no lo quiera, empiezo a hacer las cosas a medias, no me presento, no hago el trabajo y no obtengo los resultados que quiero”, contó. “No quiero vivir con ese arrepentimiento”, remarcó.

El famoso enfatizó que realizar su rutina, incluso cuando empieza de manera desganada, siempre le deja una sensación de satisfacción. “Empiezo lento y, para cuando me doy cuenta, he aumentado la intensidad a un 12 y tuve el mejor entrenamiento en mucho tiempo”, explicó. “Pero el trabajo duro que he puesto siempre ha sido una razón por la que tengo éxito”, añadió.