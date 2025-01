Ranking al inicio del 2025: quiénes son los 10 argentinos más ricos del momento

Los 50 integrantes de la lista acumulan casi US$ 78.000 millones, 12,1% del PIB de 2023 y 68% más que en la última edición del ranking 2020 en plena pandemia.

El ranking de los 50 argentinos más ricos, publicado por Forbes Argentina , representa una radiografía de las mayores fortunas del país . Este listado no solo detalla las cifras detrás de los empresarios y familias más acaudalados , sino que también resalta los sectores económicos que lideran el crecimiento y enfrentan desafíos en un entorno complejo .

Los 50 integrantes de la lista acumulan casi US$ 78.000 millones , 12,1% del PIB de 2023 y 68% más que en la última edición del ranking 2020 en plena pandemia .

En 2019, el número alcanzó los US$ 46.440 millones y hoy esas cifras se acercan a su mejor versión, en 2018, cuando el top 50 acumulaba unos US$ 70.000 millones de patrimonio. "Solo con el salto bursátil de noviembre de este año, las 50 familias más ricas probablemente sumen cerca de US$ 90.000 millones de patrimonio, donde el número 1 Marcos Galperín explica el 10% de toda esa fortuna", proyecta el periodista Facundo Sonatti.

El último podio millonario ha cambiado, es un reflejo de la capacidad de adaptación, innovación y resiliencia de estos actores clave de la economía argentina.

658605bc35396.jpeg

Quiénes son los 10 millonarios con mayor fortuna de Argentina en el inicio del 2025

Los últimos más enriquecidos de nuestro país con miles de fortunas son:

Lodovico Andrea Palú Rocca - US$ 2.700 millones

Empresario de la cuarta generaFsanroción de Techint, vicepresidente de Techint Ingeniería y Construcción.

Manuel Fernando Antelo Daneri - US$ 1.300 millones

Dueño de CAT, empresa de logística automotriz presente en 27 países, además de Car One y Decathlon.

Eduardo & Adriana Cohen Watkins - US$ 1.100 millones

Herederos de Lily Safra, con inversiones inmobiliarias y una reconocida fundación.

Ignacio De Marco - US$ 1.000 millones

Fundador de BairesDev, empresa especializada en outsourcing de software con sede en Estados Unidos.

Gastón Taratuta - US$ 960 millones

Fundador de Aleph, unicornio argentino líder en publicidad digital global.

Marcelo Mindlin - US$ 900 millones

Dueño de Pampa Energía, con inversiones en gasoductos, generación eléctrica y renovables.

Benjamín Gabriel Romero - US$ 600 millones

Propietario del holding EMEPA, con negocios en transporte ferroviario, agricultura y carne Kobe.

Manuel Santos Uribelarrea - US$ 550 millones

Fundador de MSU, empresa líder en agronegocios, generación eléctrica y energías renovables.

Mauricio Filiberti - US$ 500 millones

El "rey del cloro" (se lo proveía a AySA, entre otros), accionista de Edenor y dueño de Transcolor.

Juan Carlos Villa Larroudet - US$ 500 millones

Líder del Grupo Omint, con presencia destacada en medicina prepaga en Argentina y Brasil.