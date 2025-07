Maquillaje: estas son las bases que están de moda y tienen más tiempo de duración

La base de maquillaje cumple una función esencial al emparejar el tono del rostro y disimular imperfecciones. Pero no todas responden igual frente a la humedad, el sudor o el roce de la ropa. En este 2025, las tendencias apuntan a opciones que mezclan ligereza con resistencia, ideales tanto para climas cálidos como para enfrentar los efectos del frío sin resecar la piel. Lo que marca la diferencia es elegir la más adecuada según el tipo de piel y el resultado que se quiera lograr.

Tanto para una rutina diaria o para un evento que demande un look impecable de principio a fin, hay una amplia variedad de bases disponibles. Algunas llaman la atención por su acabado mate, otras por sus componentes hidratantes o su fórmula resistente al agua. Lo importante es encontrar esa que se adapte al ritmo de cada día sin necesidad de retoques constantes.

Maquillaje Freepik

Qué maquillajes son tendencia en este 2025: tienen larga duración

Entre las más recomendadas por su efecto duradero y acabado natural se encuentra L’Essentiel de Guerlain. Esta base se distingue por su textura ligera, cobertura uniforme y una fórmula que contiene un 97% de ingredientes naturales. Promete hasta 16 horas de duración con un efecto luminoso que realza el rostro sin sobrecargarlo.

Otra favorita es la base de Too Faced, una muy buena opción para quienes prefieren un acabado mate natural. Su fórmula con agua de coco, rosa alpina y ácido hialurónico hidrata la piel mientras mantiene el maquillaje intacto durante todo el día. Además, ofrece un equilibrio perfecto entre control de brillo y confort.

Maquillaje Freepik

En la misma línea, Skin Long-Wear Weightless de Bobbi Brown es una gran aliada para climas húmedos. Diseñada para resistir el agua, el sudor y la humedad, ofrece un acabado mate suave y natural que no requiere retoques durante 16 horas.

La marca Make Up For Ever también se suma al top con su base HD Skin, conocida por su cobertura media-alta y su acabado semimate. Es perfecta para pieles mixtas o grasas, ya que disimula imperfecciones sin dejar sensación pesada ni resecar.

Por último, Best Skin Ever de Sephora se presenta como una opción más económica, pero con muy buen desempeño. Aporta un efecto natural que unifica la piel y la mantiene fresca por horas, siendo una alternativa accesible y de calidad.