La escapada gourmet cerca de Buenos Aires para degustar quesos

La experiencia en Suipacha va mucho más allá de una simple degustación. Implica un recorrido completo por la gastronomía regional, con visitas a queserías, charlas con productores y paseos que también conectan con la historia del lugar y su cultura rural.

Dónde queda Suipacha

Ubicada en el oeste de la provincia de Buenos Aires, Suipacha se encuentra a 145 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Forma parte de la zona rural del partido que lleva el mismo nombre y se destaca por su entorno natural y su cercanía con la capital. Esta combinación la convierte en un destino muy elegido por quienes desean desconectarse de la rutina sin realizar largos desplazamientos.

El pueblo conserva un ritmo apacible, con calles tranquilas y paisajes rurales, y ofrece una atmósfera ideal para descansar y disfrutar de una experiencia diferente, especialmente pensada para quienes valoran la gastronomía local y el turismo de cercanía.

Qué puedo hacer en Suipacha

El principal atractivo es la Ruta del Queso, un recorrido que permite conocer distintas queserías como Fermier, Piedras Blancas e Il Mirtilo, donde es posible observar el proceso de producción, realizar degustaciones y hasta pernoctar en algunos establecimientos.

Además, se puede visitar la Plaza Balcarce, ideal para pasear y disfrutar del entorno, o la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, que destaca por su arquitectura y por albergar los restos de La Madre Leonor. Otro punto imperdible es el Monolito Histórico, símbolo del primer triunfo patrio en la batalla de 1810.

Cómo llegar a Suipacha

Suipacha está ubicada a 145 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que la convierte en una opción accesible para una escapada de fin de semana. La forma más directa de llegar es en auto, a través de la Ruta Nacional 5, en un trayecto que dura aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Esta vía conecta de forma cómoda y segura con la localidad, atravesando distintas zonas rurales de la provincia.

Además del transporte particular, hay servicios de tren y micros de línea que conectan la capital con Suipacha. El ferrocarril línea Sarmiento ofrece servicios desde Once con combinación en Mercedes, mientras que algunas empresas de ómnibus operan viajes regulares con paradas en la zona. Estas alternativas permiten que el destino también sea accesible para quienes no disponen de vehículo propio.