Iberia ofrece en Buenos Aires una propuesta inmersiva para los amantes de la aviación y la cultura española

“Después de tres ediciones del Espacio Iberia en Madrid, una en Bogotá y una en Ciudad de México, hemos querido trasladar nuestro centro de experiencia a Argentina, un mercado prioritario para la empresa y al que le debemos mucho. Fue con esta ruta con la que iniciamos nuestra historia con América Latina hace casi 80 años”, expresó Gemma Juncá, directora de Marca y Marketing de Iberia, durante la presentación.

El Espacio Iberia estará abierto al público desde el 27 de marzo hasta el 25 de abril, convirtiéndose en la casa temporal de la aerolínea en Buenos Aires. Quienes lo visiten podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que incluye:

Probar las butacas del Airbus A350 , el avión que opera la ruta entre España y Argentina.

Degustar los menús servidos a bordo en clase business.

Pilotar un avión en un simulador de vuelo.

Recorrer la historia de Iberia a través de sus uniformes históricos.

Participar en catas de vino, jamón y otros productos típicos de la gastronomía española .

Disfrutar de showcookings y otras sorpresas.

El espacio estará abierto de lunes a viernes de 11 a 19 horas, y los fines de semana de 12 a 20 horas. Las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa a través del sitio web oficial: www.espacio.iberia.com.

Con esta propuesta, Iberia refuerza su compromiso con el mercado argentino y celebra una relación que lleva casi ocho décadas conectando ambos países a través del Atlántico.

Por su parte, el director corporativo de Iberia, Juan Cierco, desembarcó en Argentina con la inauguración del Espacio Iberia, y explicó los motivos de esta decisión.

Periodista:-¿Por qué eligieron Argentina para instalar el Espacio Iberia?

Juan Cierco: Durante la pandemia nosotros tuvimos, como todas las compañías aéreas, el 98% de los aviones en tierra, el único 2% de los aviones que volaban eran para traer repatriados ciudadanos que estaban dispersos por el mundo, con medicinas, mascarillas, material sanitario, etc. Entonces nos dimos cuenta que nos habíamos desconectado de nuestros clientes y que necesitábamos recuperar las ganas y ansias de volar para que el negocio volviera a ser una realidad. Y en ese momento la gente no estaba preparada ni mental ni psicológicamente para subirse a un avión. Entonces lo que hicimos fue bajar un avión a tierra. La primera vez que lo hicimos, fue en Madrid, lo hicimos en la calle Velázquez, en el centro de Madrid, y tuvo mucho éxito. Pusimos las cabinas business, la cabina turista premium, economy, le dábamos a la gente de comer en el avión, teníamos el simulador de vuelo y teníamos los uniformes. Entonces pusimos el primer avión que voló en 1927 a Barcelona, una réplica, y a la gente le encantó, empezó a venir, empezó a recuperar otra vez, en ese sentido, la ilusión por volver a viajar. Eso lo tuvimos tres años en Madrid. Y nuestros cuatro mercados de América Latina, más importantes y donde ponemos más capacidad, son Argentina, Colombia, México y Brasil. Luego tenemos un mercado grande que es Estados Unidos, entonces es más extenso. Las únicas tres ciudades del mundo donde Iberia vuela tres veces al día son Buenos Aires, Colombia y México.

Este año además hemos aumentado un 18% la capacidad en Buenos Aires respecto al 2024. Volamos tres veces al día y llevamos 2.000 personas, en un vuelo directo de nuestros mejores aviones que son 35-40% más eficientes que la flota más antigua, Se están dando todas las circunstancias para que el mercado argentino siga siendo uno de nuestros principales. Argentina fue, como recordaréis, el primer destino en América Latina de Iberia. El año que viene se cumplen 80 años del primer vuelo Madrid-Buenos Aires, que fue un vuelo muy divertido, tardábamos tres días en llegar, no como ahora, 12 horas. Parábamos en El Sáhara, que eran unas islas que en la época ya pertenecían a España, aunque eran marroquíes, ahí se construyó un parador, un hotel para atender a los pasajeros de Iberia que hacían escala y como el avión no tenía suficiente capacidad para llegar a autonomía, parabas primero en Brasil, después en Montevideo y aterrizabas tres días después en Buenos Aires. Y la verdad es que fue el primer destino de Iberia cruzando el Atlántico.

P: Esta semana firmaron una alianza con Aerolíneas Argentinas. ¿Qué expectativas tiene al respecto?

JC: Utilizar palabras grandilocuentes no me gusta. Pero creo que estoy de acuerdo si lo podemos calificar de histórico, por un motivo muy concreto, porque la aviación se ha convertido ahora, como decíamos después de la pandemia, en una experiencia. Antes tú viajabas por necesidad, tú viajabas porque tenías que hacer un negocio, porque querías ver a una persona, porque querías trasladarte de una a otra. Ahora ya, tú cuando viajas, exiges vivir una experiencia diferenciadora. Y tú tienes, como Aerolínea, la responsabilidad que tienes en el trato con el cliente, tienes que intentar facilitar al cliente la mejor manera posible de viajar. Ya es bastante incómodo viajar a veces, llegar al aeropuerto, los controles de seguridad, tienes que llegar dos o tres horas antes el embarque, la maleta, etc. Si tú encima no haces fácil la experiencia del viajero, el viajero pues o le cuesta más viajar o no tiene la misma ilusión o motivación. Entonces este acuerdo es muy importante. Ya lo teníamos, por ejemplo, en México con Aeromexico, lo teníamos con Viva Aerobús, lo tenemos también en Colombia con Avianca, lo tenemos en Chile con Latam.

Lo que te permite es, en un solo clic, tú te metes hoy en la web de Aerolíneas, en la web de Iberia, y te puedes comprar un boleto que sea Buenos Aires, Madrid, Barcelona. Antes tenías que comprarte el Buenos Aires-Madrid, luego el otro tramo aparte, Madrid-Barcelona, que podía ser con Iberia o con cualquier otra aerolínea que volara a Barcelona-Madrid. Y eso hacía más caro el billete, menos friendly y más difícil la experiencia para el viajero. Entonces ahora lo que hemos conseguido con el acuerdo es que hay 37 ciudades que Aerolíneas te conecta en Argentina para viajar una vez aterrizas en Buenos Aires, e Iberia le ofrece al viajero argentino 29 ciudades en España para lo mismo.

Incluso no tienes ni siquiera que volar el mismo día. Nosotros tenemos un proyecto en Madrid que se llama Hola Madrid Stopover, que tú te puedes quedar unos días en Madrid, hay descuentos en hoteles, en rentacar, en compras en el Corte Inglés, en espectáculos. Y los argentinos lo usan un montón, son el tercer mercado del mundo que más usa el stopover.

P: ¿Cuál es el ranking de destinos más visitados?

JC: nosotros decimos que Madrid es la puerta de entrada de Europa, no solo de España, sino también para conectar con todos los vecinos que tenemos en Europa. Porque los argentinos después de Madrid y Barcelona, a donde más van es a Italia, (Roma y Milán), Francia y Reino Unido. Esos son los destinos europeos que más les atraen a los argentinos.

P: ¿Cómo aplican la inteligencia artificial en Iberia?

JC: La inteligencia artificial ha llegado para quedarse en todos los aspectos. Para el revenue management, para la aplicación de la elección de los destinos, para el mantenimiento de aeronaves, para la programación. Yo tengo un amigo que lo dice exageradamente, yo no sé si todavía estamos ahí, pero que tú a lo mejor te quieres meter en la página web para volar a Roma y a través de la inteligencia artificial la máquina te va a convencer de que a tu lugar de Roma vayas a París, porque te van a empezar a mandar mensajes y a explicar por qué es mejor que este año vayas a París que a Roma, aunque a ti te apetezca ir más a Roma que a París. Entonces, yo siempre digo, que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y tenemos que ser capaces de utilizarla en beneficio propio, pero también en beneficio del cliente, pero sin olvidarnos de la inteligencia natural, humana, porque que es importante el sentido común, la empatía, la complicidad, entonces hay que encontrar el equilibrio en que a la hora de establecer los mecanismos de la inteligencia artificial se adapten a las necesidades del sentido común del cliente, del pasajero, del viajero, etc. Y por el momento nosotros sí estamos con muchos programas de inteligencia artificial, sobre todo en la dinámica, lo que no se ve por debajo de la operación para hacer que sea más eficiente, sea más ágil, en todos los sentidos, para que la aerolínea sea más puntual, para que las aeronaves estén mejor atendidas, para que el cliente esté mejor servido, etc. Pero sin olvidarnos también de que detrás hay 10.000 personas. Nosotros en los últimos años hemos sido, y este año lo estamos recuperando, la aerolínea más puntual del mundo y más puntual de Europa. Y eso es un éxito, además de utilizar bien las herramientas de las que disponemos en crear la inteligencia artificial del compromiso de los empleados.

Nosotros siempre decimos que tenemos un círculo virtuoso en Iberia que si no funciona uno de los cuatro ejes de ese motor, no funciona bien. Uno es que tenemos que ser rentables. Si la compañía no es rentable, evidentemente, no puedes invertir ni puedes apostar por el futuro de desarrollarte porque si pierdes dinero lo más fácil es que acabes cerrando y eso no puede ser. Dos son los clientes, que tienes que cuidarles y tienes que intentar que repitan, no solo que vuelen con una privada, sino que repitan y para eso les tienes que dar el mejor servicio posible. Tres son los empleados, que tienes que dedicarles atención, calidad de vida, que estén orgullosos de pertenecer al equipo Iberia. Y cuatro es la sociedad, y el impacto social positivo de la aviación. Si cualquiera de esas cuatro ruedecitas se bloquea, el círculo virtuoso se convierte en un círculo vicioso y no funciona.