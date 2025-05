Cuál es la posición que más recomiendan los expertos para dormir

Dormir bien no solo depende de cuántas horas descansamos, sino también de la alineación que adoptamos. Diversos estudios científicos demuestran que la postura influye directamente en la salud digestiva, respiratoria y muscular.

¿Qué posición es la mejor para dormir según expertos?, conciliar el sueño óptimamente no solo depende de cuántas horas descansamos, sino también de cómo lo hacemos.

Dolor de espalda y cuello

Problemas de respiración (como ronquidos o apnea del sueño)

Mala digestión o reflujo gástrico

Presión en órganos vitales

Fatiga crónica por sueño no reparador

Además, el descanso adecuado impacta en el sistema inmunológico, el estado de ánimo, la concentración y hasta en el envejecimiento celular. Por eso, entender cómo dormir bien y en qué postura no es solo una cuestión de comodidad: es una herramienta clave para la salud integral.

Qué posición es la mejor para dormir según expertos

Según especialistas en medicina del sueño y ortopedia, la postura al dormir puede influir en la salud de la columna, la respiración, la digestión e incluso en la calidad del descanso. Por eso, la posición recomendada por la mayoría de los expertos es dormir de lado, especialmente sobre el lado izquierdo, ya que aporta beneficios tanto para el corazón como para el sistema digestivo.

Hay estudios científicos que respaldan la importancia de la posición. Por ejemplo, investigaciones publicadas en The Journal of Clinical Gastroenterology señalan que acostarse sobre el lado izquierdo puede reducir el reflujo ácido, al favorecer el funcionamiento del sistema digestivo.

Por otro lado, expertos del Sleep Assessment and Advisory Service observaron que dormir boca abajo puede dificultar la respiración y generar tensiones en el cuello. Asimismo, la American Academy of Sleep Medicine advierte que si bien dormir de espaldas puede ayudar a mantener una postura adecuada, no es recomendable para quienes sufren de ronquidos o apnea del sueño. En conjunto, estos hallazgos subrayan que la posición al dormir tiene efectos directos en nuestra salud y calidad de vida.