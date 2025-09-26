Habló el padre de Brenda, tras el entierro de su hija: "No pude reconocer el cuerpo" Uno de los familiares directos de Brenda, una de las jóvenes de 20 años asesinadas en el triple crimen, cuestionó a la Policía Bonaerense y al Poder Judicial por la investigación: "Nos llenan de palabras, y yo quiero hechos porque mi hija falta", expresó. Por







Habló Leonel, el padre de Brenda, una de las asesinadas en el triple crimen.

Tras el velatorio de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las mujeres torturadas y asesinadas en Florencio Varela, los cuerpos fueron llevados a Las Praderas en Lomas de Zamora. Luego del entierro, Leonel, el papá de Brenda brindó un desgarrador testimonio, a días del crimen de su hija: “Me hicieron firmar un papel y no me dejaron reconocer el cuerpo de mi hija”, expresó.

El padre de una de las jóvenes de 20 años, salvajemente asesinadas, criticó a la Policía Bonaerense y al Poder Judicial por la investigación: "De entrada se hizo mal la investigación. Todo se trabajó mal. El Poder Judicial estuvo ausente en todo momento hasta el día de hoy. Nos llenan de palabras, y yo quiero hechos porque mi hija falta", aseguró.

Además, añadió: "Mi hija yo sé cómo se maneja. Me contienen psicológicamente más que nada. Ayuda pero no completa, pero el Poder Judicial no está trabajando. No tengo una sola llamada del fiscal Dupláa y ni de la fiscal Ochoa. Y no me quieren dar el pase al fuero federal porque esto es un venganza".

En ese sentido, el padre dejó entrever varias hipótesis sobre el móvil del triple crimen: "Fue un verdugueo hacia las chicas por eso no me quieren mostrar el cuerpo, o sino me las sacaron del país. Hay miles de hipótesis, mucho móviles". Finalmente concluyó: "Estamos en La Matanza yo creo que en un 90% pasó acá. Están queriendo encubrir a alguien, si donde fueron a allanar era la casa de una empleada de la Municipalidad".

Triple femicidio en Florencio Varela: despiden a las jóvenes de La Matanza Luego del velatorio de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las mujeres torturadas y asesinadas en Florencio Varela, los cuerpos fueron llevados a Las Praderas en Lomas de Zamora. A pocas cuadras, también se llevó a cabo la despedida de Lara Gutiérrez, la joven de 15 años, cuyo restos descansarán Jardín del Oeste y Camposanto en González Catán.