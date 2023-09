Refuerzo para los trabajadores informales: quiénes pueden acceder y cuándo comienza la inscripción

El bono está destinado a personas que tengan entre 18 y 64 años y que no cuentan con ingresos registrados ni perciben asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo. Se estima que podrían cobrarlo 2.500.000 personas y con un costo fiscal de $237.500 millones de pesos.

Se trata de un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación del 20% del peso argentino que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) el lunes 14 de agosto, luego de que se desarrollaran las PASO.

Entre las medidas se encuentra la suma fija para trabajadores en relación de dependencia que perciben menos de $400.000 mensuales, el acceso al programa de préstamos de la ANSES, la devolución del 21% del IVA en productos de la canasta básica alimentaria con un tope de $18.800; la eliminación del impuesto a las Ganancias para trabajadores y jubilados; el bono de $37.000 en septiembre, octubre y noviembre para jubilados con un tope de $124.000; los créditos a tasa subsidiada, entre otras.

Quiénes pueden acceder al refuerzo para trabajadores informales

Para inscribirse a este refuerzo, las personas no deberán tener:

Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).





Jubilación o pensión.





AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar.





Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo).





Prestación por desempleo.

Además, ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes.

Cómo tramitar el refuerzo para los trabajadores informales

La titular de la ANSES, Fernanda Raverta, brindó detalles sobre la manera en la que los beneficiarios de la iniciativa deberán registrase en el sitio web del organismo: "A partir del miércoles a las 14 va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES. Se necesita contar con Clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, que si no la tenés, el banco la va a tramitar”.

En la misma línea, la funcionaria aclaró: "Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Por eso decimos que este refuerzo es para aquellos hombres y mujeres de la Argentina que hasta ahora no habían sido alcanzados por otras medidas”.