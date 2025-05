Listado ampliado: cuáles son todas las obras sociales que podés elegir como monotributista en mayo 2025

La implementación del Decreto 955/24 estableció un nuevo marco regulatorio mediante la creación del Registro de Agentes de Seguro de Salud para la Cobertura Médico Asistencial de Pequeños Contribuyentes, modificando sustancialmente las condiciones de afiliación y permanencia tanto para nuevos cotizantes como para quienes ya contaban con cobertura.

Qué necesitás para acceder a una obra social como monotributista de ARCA

Para formalizar la adhesión a la entidad sanitaria elegida, el interesado debe presentar la documentación que acredite su condición tributaria y personal:

Comprobante original y fotocopia del último pago del monotributo, donde figure explícitamente el componente correspondiente a la obra social.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original junto con su respectiva copia.

Formulario 184/F completo, el cual se obtiene automáticamente al confirmar el alta en el régimen. Este documento funciona como constancia oficial para trámites ante diversos organismos y puede recuperarse desde la sección "Constancias" dentro del portal digital del monotributo.

Credencial de pago F.152, también accesible desde el apartado "Constancias" en la plataforma online del régimen simplificado.

Cuáles son las obras sociales para monotributistas

A partir del 1 de diciembre, entró en vigencia la obligatoriedad para las prestadoras de salud de inscribirse en el registro oficial si desean continuar ofreciendo cobertura a los pequeños contribuyentes. Las entidades no adheridas pueden rechazar nuevas afiliaciones bajo este régimen.

Debido a estas modificaciones en la normativa, se recomienda a los trabajadores independientes investigar antes de seleccionar una obra social. Además, quienes ya cuentan con afiliación deberían verificar si su prestadora actual mantiene la habilitación o si necesitarán buscar otra alternativa que cumpla con los requisitos establecidos.

La nómina actualizada incluye las siguientes instituciones:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Encargados Apuntadores Marítimos

Obra Social del Personal Mosaísta

Obra Social de Músicos

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social de Capataces Estibadores Portuarios

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y Demás Actividades Empresarias

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección OSDO

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidarias

MET-Córdoba S.A.

Especialistas tributarios señalaron que tras las modificaciones introducidas por el Decreto 70/2023, la cantidad de Agentes del Seguro que aceptan monotributistas disminuyó significativamente. Si bien esto debería garantizar que las entidades admitan sin obstáculos a estos contribuyentes (situación que anteriormente presentaba dificultades), también generó limitaciones para los afiliados.

Respecto a quienes ya derivaban sus aportes a empresas de medicina prepaga que ahora no figuran en el listado oficial, la Resolución 1/2025 estableció garantías para mantener los derechos en igualdad de condiciones. Esto significa que los monotributistas que previamente habían realizado la derivación de sus contribuciones pueden continuar recibiendo cobertura directa por parte de la prepaga, a diferencia de los nuevos registrados, que están restringidos a seleccionar una obra social del registro.

Antes de la eliminación del sistema de triangulación, si un monotributista no conseguía una obra social que le proporcionara cobertura efectiva, tenía la opción de buscar una entidad que le permitiera derivar sus aportes a una prepaga. Esta posibilidad ya no existe tras los cambios en la norma, quedando las contribuciones del trabajador independiente limitadas a las obras sociales presentes en la lista, con la dificultad adicional de que no todas prestan servicios en la totalidad del territorio nacional.