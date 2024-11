INDEC: la llegada de turistas a la Argentina se desplomó un 37% en octubre

En un informe, el Indec detalló que en octubre alrededor de 754.900 visitantes no residentes ingresaron a la Argentina , de los cuales cerca de 414.100 fueron turistas y 340.800 fueron excursionistas. También marcó que el 65,5% del turismo receptivo provino de países limítrofes, de los cuales los principales fueron Brasil (23%) y Uruguay (17,7%).

Además, señaló que se produjo un saldo negativo de alrededor de 369.500 visitantes internacionales por las distintas vías de acceso al país. En tal sentido, expresó que se debió a un saldo negativo de 240 mil turistas y de 129.500 excursionistas.

En tanto, el organismo encabezado por Marco Lavagna expuso que salidas al exterior alcanzaron a 1.124.400 visitantes residentes por distintas vías internacionales, de los cuales 654.100 fueron turistas y 470.300 excursionistas.

Indec edificio El Indec dio a conocer las últimas estadísticas sobre el turismo.

Por qué los turistas eligen viajar fuera de la Argentina

Con una moneda extranjera barata, Argentina se encareció en dólares y se volvió un destino imposible tanto para argentinos como para extranjeros. En el país, los precios en los principales puntos turísticos llegan hasta triplicar a, por ejemplo, Brasil.

Con el fin de año a la vuelta de la esquina y la aproximación del verano, el fin de semana largo fue un momento ideal para que muchos argentinos empiecen a hacer números para poder armar los planes de las vacaciones de la temporada 2025.

En comparativa, Brasil es un posible destino mucho más barato que Argentina debido a la constante baja que está sufriendo el dólar blue. En el día a día, los argentinos consideran que la playa brasileña no es cara y que solo el vuelo complica el viaje al exterior.

El sector turístico nacional ya manifestó su preocupación por esta situación tras ver la caída en reservas en destinos que suelen ser las estrellas de la temporada de verano.

Directamente, desde Aeroparque, C5N dialogó con distintos turistas que argumentaron el porqué de su decisión: "Argentina está cara. Sobre todo los precios de la comida".

Una turista brasileña reconoció esta situación de precios y admitió que la carne está "extremadamente cara". "Los precios están terribles, muy caros. Es difícil encontrar cosas de calidad, es muy complicado incluso para mis amigos", agregó.

Un hombre proveniente de Perú señaló que, respecto del último año, "los precios subieron prácticamente el triple". "Me fui hace unos tres días a comer asado, con dulce y dos bebidas y me salió u$s50. Eso me salía 15 hace un año", comentó.