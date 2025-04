Becas Progresar Trabajo de ANSES: cómo me anoto en 2025

Con una asignación mensual y una modalidad de inscripción completamente virtual, la iniciativa se suma a otras herramientas de inclusión educativa y laboral promovidas por el Gobierno.

Becas Progresar La Administración Nacional de la Seguridad Social impulsa esta iniciativa para promover la capacitación técnica con salida laboral. Freepik

Qué son las Becas Progresar Trabajo de ANSES

Las Becas Progresar Trabajo son una de las líneas del programa Progresar. Se enfocan en acompañar trayectorias formativas vinculadas al trabajo, a través de un incentivo económico mensual para quienes se capacitan en cursos avalados por el INET.

Esta línea busca reducir las barreras de acceso al empleo formal, brindando herramientas concretas para mejorar la empleabilidad en sectores estratégicos definidos por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar Trabajo de ANSES

El beneficio está destinado a personas entre 18 y 24 años, aunque puede extenderse hasta los 35 para quienes no tienen trabajo formal registrado.

También se exige ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país por al menos dos años y contar con DNI vigente.

Otro requisito es que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles. No se consideran en este cálculo las pensiones no contributivas por discapacidad.

Monto de las Becas Progresar Trabajo de ANSES

El monto mensual asignado es de $35.000, pero ANSES retiene el 20% durante el ciclo lectivo. Por lo tanto, el monto percibido cada mes es de $28.000, y el resto se abona en un único pago anual tras comprobar la finalización y asistencia al curso.

Cómo acceder a las Becas Progresar Trabajo de ANSES

becas progresar Jóvenes y adultos sin empleo formal podrán inscribirse a través del sitio de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La inscripción es 100% online y debe hacerse antes del 30 de noviembre. Las personas interesadas deben contar con un perfil en Mi Argentina y seguir estos pasos: