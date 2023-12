Atención ANSES: ya se conoce el calendario de pagos de enero 2024 para pensionados.

auh anses freepik

Además, en el mes próximo, el gobierno nacional presentó un conjunto de medidas económicas "de emergencia". Estas incluyen aumentos para ciertas prestaciones sociales, como el duplicado del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un incremento del 50% en la Tarjeta Alimentar.

Cambios en el calendario de pagos de ANSES de enero 2024

El cronograma de cobros del organismo previsional dirigido por Osvaldo Giordano se acredita según el último número del DNI.

PNC de ANSES: cuándo cobro en enero 2024

DNI terminados en 0 y 1: martes 2 de enero

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 3 de enero

DNI terminados en 4 y 5: jueves 4 de enero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 5 de enero

DNI terminados en 8 y 9: lunes 8 de enero

Madres con 7 hijos PNC

PNC de ANSES: cuánto cobro en enero 2024

En la actualidad, los pensionados están percibiendo sus haberes con el aumento del 20,87% establecido por la Ley de Movilidad, el bono de $55.000 y el medio aguinaldo. No obstante, es importante señalar que en la liquidación de enero, estos dos últimos pagos podrían no estar presentes. El aguinaldo se otorga únicamente dos veces al año, y aún no hay confirmación sobre la inclusión del refuerzo. A continuación, se detallan los montos de las Pensiones No Contributivas de ANSES: