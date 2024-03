ANSES advirtió a los titulares de la AUH que adeudan una documentación importante en marzo 2024

Según la Administración Nacional de Seguridad Social, si no se presenta la Libreta AUH dentro del plazo establecido, no podrá acceder al complemento del 20% retenido.

Aquellos que aún no presentaron la Libreta de la AUH ante la entidad previsional a cargo de Mariano de los Heros podrán hacerlo en los próximos días. Si no se presenta dentro del plazo establecido, no se podrá acceder al complemento del 20% retenido en las percepciones del año 2023.