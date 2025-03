Acuerdo con el FMI: dudas, condiciones y cambios del plan económico post desembolso

El anuncio de negociaciones del Gobierno con el FMI (Fondo Monetario Internacional) por un nuevo desembolso de USD 20.000 millones y la confirmación por parte del organismo del monto solicitado no fueron suficiente para un mercado que exige más detalles en torno al nuevo entendimiento y las condiciones requeridas. Los plazos del préstamo, la decisión de implementar un nuevo esquema cambiario, la libre disponibilidad de los fondos, la aceleración del fin de las restricciones cambiarias y el nuevo escenario económico post acuerdo son algunos de las dudas que persisten ante tamaño entendimiento.

No fue uno de los mejores meses marzo para la gestión libertaria. Con un salto de los dólares financieros y el paralelo , y una sangría de reservas del Banco Central que lleva diez jornadas con saldo negativo , el Gobierno aceleró el acuerdo con el FMI con la necesidad de fondos frescos para recapitalizar el BCRA y tener poder de fuego para atacar la brecha cambiaria que hoy se encuentra arriba del 20%.

"Con lo que estamos pidiendo al FMI, más lo que es BID, Banco Mundial y CAF vamos a estar entorno a los u$s50.000 millones de reservas brutas. ¿Cuánto es la base monetaria hoy en Argentina medida en dólares? Al tipo de cambio oficial es aproximadamente u$s25.000 millones, al tipo de cambio libre es aproximadamente u$s20.000 millones. Tenemos más del doble de reservas en dólares de lo que hay de base", había expresado el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el mismo sentido, el presidente Javier Milei se pronunció en declaraciones radiales y señaló: “Tengo u$s50.000 millones para respaldar u$s22.000 millones. O sea, tengo más que el doble”. En tanto, el vocero Miguel Adorni fue más contundente y soltó: "Los u$s20.000 millones del Fondo van a ser de libre disponibilidad y van a sanear el balance del BCRA. El programa es nuestro y el Fondo se acopla, no es un programa del Fondo".

En este escenario, el nuevo programa se estructuraría bajo un acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), con una duración de 10 años (hasta 2035) y un período de gracia de cuatro años y medio. De los u$s41.400 millones adeudados al 28 de febrero (un total casi similar al préstamo otorgado durante el Gobierno de Mauricio Macri en 2018/19) hasta fin de 2027 los vencimientos de deuda capital e intereses con el FMI suman u$s12.000 millones.

milei giorgieva

¿Chau al crawling peg del 1%? ¿Hola bandas cambiarias?

El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó muchas dudas en cuanto a los condicionamientos que pedirá el organismo. Una de las dudas es el abandono del actual esquema de ajuste cambiario de 1% mensual del tipo de cambio oficial. La incertidumbre también se intensificó en torno a la eliminación total o parcial del dólar blend o la imposición de restricciones a las intervenciones en el mercado financiero.

Tras la entrevista que el ministro de Economía, Luis Caputo, concedió el martes pasado, los rumores de cambio de esquema cambiario volaron: "Argentina nunca contó con las condiciones adecuadas para flotar debido al déficit fiscal", expresó y evitó responder si el país se dirige hacia un régimen de libre flotación o continuará con el crawling peg. "Es parte del acuerdo y no lo puedo decir", afirmó.

Como contrapartida del préstamo, el organismo pediría una mayor flexibilización cambiaria, que termine a fin de año con la salida del cepo. La eliminación gradual o total del “dólar blend” aparece como una opción: se trata del 20% que los exportadores pueden liquidar a través del contado con liquidación, que es una manera de conseguir una mejora en el tipo de cambio.

Si bien Milei y Caputo ratificaron que no devaluarán, en el mercado ya analizan posibles escenarios post elecciones. Las bandas de flotación del tipo de cambio, es uno de ellos. Un esquema de bandas, con una “zona de no intervención oficial” donde el BCRA se compromete a no participar del mercado mientras el dólar se mantenga debajo del techo estipulado y por encima del piso.

Al respecto, consultado por si iba a seguir con el crawling peg el Presidente dijo: “Es inmaterial la discusión, porque si voy a tener 50.000 millones de dólares de activos, de reservas internacionales brutas, contra una base monetaria al tipo de cambio oficial de 26.000 millones de dólares es inmaterial la respuesta. Usted tiene un montón de dólares para poquitos pesos. Y además no tiene déficit fiscal, no emite por sector financiero, con lo cual, automáticamente, o sea, hay muy poquitos pesos y hay un montón de dólares. Lo que quiero decir, estamos muchísimo más cubiertos que lo que era la Convertibilidad”.