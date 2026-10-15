15 de octubre de 2026 Inicio
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Quinta jornada en rojo: ceden los bonos y el riesgo país alcanzó los 640 puntos

La volatilidad internacional por la venta masiva de acciones tecnológicas y las dudas sobre las tasas en Estados Unidos arrastran a los activos locales. El Merval retrocede 1% y las acciones argentinas en Wall Street operan con mayoría de bajas.

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El panorama bursátil y financiero sigue hostil para la Argentina.

El panorama bursátil y financiero sigue hostil para la Argentina.

Las perspectivas siguen desalentadoras este jueves para los bonos soberanos argentinos, que no logran revertir las fuertes caídas de las últimas jornadas y continúan en rojo por quinta rueda consecutiva, en medio de un escenario internacional adverso, a la vez que el riesgo país se ubica en 640 puntos.

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El panorama se basa en la venta masiva de acciones tecnológicas, especialmente vinculadas a la inteligencia artificial (IA) y la incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que lleva a los inversores a la cautela.

Caída de bonos, acciones y suba del riesgo país

Los títulos en moneda dura ceden hasta 0,79% encabezados por el Global 2041, GD46 (-0,71%), Global 2035 (-0,62%) y el GD38 (-0,6%).

A su vez, las principales bolsas internacionales registran retrocesos, impulsados por una nueva ola de ventas en el sector tecnológico, particularmente entre las compañías vinculadas con la IA. El movimiento refleja una creciente preocupación por el impacto que un escenario de mayores costos de financiamiento podría tener sobre las inversiones y las valuaciones de estas empresas.

En paralelo, los inversores buscan refugio en los bonos del Tesoro estadounidense, considerados activos de mayor seguridad frente a episodios de inestabilidad financiera.

Los mercados miran con atención a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

Los mercados miran con atención a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

La volatilidad del mercado responde, además, a las expectativas en torno al rumbo que tomará la Reserva Federal estadounidense (Fed). La publicación del último índice de precios en Estados Unidos volvió a encender las alarmas respecto a la rigidez de la inflación, lo que refuerza la hipótesis de que el costo del dinero se mantendrá alto por un período prolongado. Ante este panorama, todos los ojos están puestos en el próximo encuentro de la Fed, donde los operadores esperan descifrar el rumbo de sus decisiones futuras.

Para la economía argentina, este enfriamiento del contexto global suma una complicación extra a la cotización de los títulos públicos y al nivel del riesgo país. Un entorno con rendimientos elevados en EE. UU. restará competitividad a los papeles de economías emergentes, al tiempo que el incremento en la cautela global frena la demanda extranjera hacia instrumentos financieros de mayor riesgo.

El mercado local, con mayoría en rojo

El mercado local opera con una caída del 1% a 2.807.066 puntos y, medido en dólares, cede 1,4% a 1.733 puntos. Las acciones con mayores bajas son YPF (-2,1%), Banco Macro (-1%), Transportadora Gas del Sur (-0,9%) y Transener (-0,8%).

Por otro lado, los ADRs operan con mayoría de descensos encabezados por YPF (2,1%), Pampa Energía (-0,51%), Banco Macro (-1,61%) y Transportadora Gas del Sur (-1,19%).

A contramano, suben Bioceres (4%), IRSA (1,15%), Mercado Libre (0,27%) y Loma Negra (0,28%).

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