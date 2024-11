Video: el escandaloso gol en offside que provocó un descenso en la primera división del fútbol femenino

Lo sorprendente fue que al momento del cabezazo de Ledesma, Bernhard se encontraba junto a otra compañera de equipo varios metros adelantada. De todas maneras, tanto la jueza de linea, Karen Brignoli, como la árbitra principal Ariadna Palacios dejaron continuar la jugada y terminó convalidado el gol para la sorpresa de todos los presentes.

Embed En el Florencio Sola, Banfield venció 1-0 a Huracán con este tanto de Loana Bernhard, la cual estaba claramente en posición adelantada.



Seguí el #FemeninoxTNTSports Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/lZekcj3qzj pic.twitter.com/19lqq9ROmy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2024

Pese a los reclamos y la sorpresa incluso de los relatores en la transmisión oficial, Palacios marcó luego el final del encuentro que decretó el descenso de Huracán a la segunda categoría del fútbol femenino

“No pueden cobrar este gol. Hay un error muy grave. Creo que no lo han cobrado”, expresó asombrado el relator de TNT Sports, Gonzalo Rey. Para luego agregar: “No logro comprender cómo cometieron semejante error. No puedo creer. Me llama mucho la atención. El error es conceptualmente. Gravísimo no darse cuenta”.