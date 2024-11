Brutal agresión contra el entrenador de México: le tiraron una lata de cerveza y le abrieron la cabeza

Embed Don Javier Aguirre Moctezuma, mi fútbol. Le abren la cabeza de un botellazo y el tío hace como si nada. Luego hay otros que se pierden un partido porque se han cortado depilándose. pic.twitter.com/iGGwqny99h — Rajadores del Fútbol (@RajadoresFutbol) November 16, 2024

En el video se observa cómo es que el hombre ni siquiera se da cuenta. Al saludar a su par hondureño, este le advirtió por el sangrado, pero nuevamente Aguirre no se hizo problema.

A pesar de que se generó mucha preocupación desde el medio TUDN informaron que el técnico recibió cuatro puntos de sutura y se encuentra bien. En medios hondureños comunicaron que ya se identificó al agresor.

“Es fútbol, ellos merecieron ganar. No me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. Lo otro no tiene caso ni mencionarlo porque es fútbol y no soy de quejarme”, dijo en conferencia de prensa Aguirre.

Por su parte Luis Rueda, se disculpó con su colega por lo ocurrido: “Estoy triste porque Aguirre es un ser humano. No puede pasar eso. Pedirle disculpas a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, al profesor Aguirre”, expresó. Y agregó: “Se dañó la fiesta, se daña todo el esfuerzo que hicieron los muchachos en la cancha, todos se brindaron, con esa integridad, la gente cómo disfrutó y que haya un incidente de esos es muy lamentable”.