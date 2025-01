Un luchador de UFC fue hasta un gimnasio rival para a pelear con un crítico de redes sociales

“No estará en condiciones para el evento de Las Vegas, y mucho menos para el de Londres”, había apuntado Frimpong. Ante ello, Paddy Pimblett, quien no participará en el evento de UFC en el O2 Arena en Londres, la guerra de palabras se intensificó rápidamente no solo en el mundo virtual. Sino que pasó al ámbito real: se presentó en el gimnasio Manchester Top Team, donde Frimpong estaba entrenando, con la intención de resolver las diferencias cara a cara y así poner fin a la controversia.

El duro enfrentamiento de Paddy Pimblett y Frimpog

En el mano a mano que duró un poco más de cinco minutos y se viralizó en la red social, Paddy Pimblett logró derribar a Frimpong al suelo y le aplicó un estrangulamiento a su oponente que hizo que se rindiera en señal de sumisión, pese a que ambos habían acordado con el peleador de Scouse de antemano “no rendirse”.

Sin embargo, Paddy mantuvo el estrangulamiento, lo que generó un momento de tensión entre los presentes, quienes decidieron intervenir para separarlos.

Más allá de dicho momento, parece que ambos dejaron atrás la pelea y posteriormente Pimblett y Frimpong se estrecharon las manos como muestra de respeto.

“A todos los que están hablando mier... sobre que @PaddyTheBaddy no soltó el estrangulador, relájense”, dijo el propio Denis, además de que destacó: “Fue un maldito estrangulamiento, ni siquiera perdí el conocimiento, y fue una pelea con el enderezador. Entré con la plena expectativa de que si me estrangulaba, intentaría dejarme inconsciente, no hables de tonterías que no conoces”, salió a explicar después “The Menace”.