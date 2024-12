Tres goles errados que nadie puede explicar cómo ocurrieron: son impresionantes

Hasta los mejores delanteros, aquellos acostumbrados a eludir rivales y encontrar un espacio para patear al arco donde otros no lo ven, han fallado a la hora de convertir tantos que parecían cantados. Pero en la historia del fútbol hay tres goles errados que aún hoy, varios años después, nadie puede explicar cómo ocurrieron.

Aunque ocurrieron en distintos torneos, países y contextos, y en diferentes momentos de la historia, los tres tienen algo en común: sus protagonistas todavía se lamentan por la oportunidad desperdiciada.

Cristian "Ogro" Fabbiani ante Rosario Central

Es quizás el gol errado más recordado en la historia del fútbol argentino por el contexto en el que ocurrió: el clásico entre Newell's y Central por el Torneo Apertura 2008 que la Lepra terminó ganando 1 a 0. La diferencia podría haber sido mayor si el delantero Cristian "Ogro" Fabbiani no hubiera fallado ante el arco vacío.

Después de correr, trabar, gambetear al arquero y a un defensor, el disparo terminó yéndose por arriba del travesaño. "Es una jugada que hasta el día que me cierren el cajón me la van a decir", reconoció a Olé este año. "En ese momento quise asegurar, el de arriba quería que se fuera afuera y se me levantó la pelota. Decí que ganamos, era la última jugada", agregó.

Embed - Gol errado del Ogro Fabbiani en un #newells vs #rosariocentral

Kalusha Bwala ante Cruz Azul

El jugador africano del América protagonizó una de las jugadas más famosas del fútbol mexicano, pero no por las razones que le hubieran gustado. Fue en los últimos minutos del partido de vuelta por los cuartos de final del torneo 1995-1996 ante Cruz Azul. Su equipo iba ganando 3-2 en el global y Kalusha tenía la oportunidad perfecta para sellar el pase, pero erró el gol.

Cruz Azul se había ido contra el arco del América para buscar el empate y, tras un despeje, el de Zambia se encontró con la pelota para el contraataque. Corrió, se sacó la marca y llegó abajo del arco, que estaba sin arquero. Solo tenía que empujarla, pero le dio con tan mala dirección que pegó en uno de los palos.

Embed - Falla de Kalusha Bwala vs Cruz Azul

Fernando Torres ante Manchester United

Pasó en 2011, pero se recuerda como si hubiera sido ayer. El delantero español, en ese entonces en el Chelsea, erró un gol increíble en Old Trafford. Su equipo iba perdiendo 3 a 1, faltaban menos de 10 minutos para el final y el "Niño" tenía la oportunidad perfecta para achicar la distancia, pero la malogró.

Perfectamente habilitado, gambeteó al arquero David de Gea y quedó de frente al arco vacío. Sin embargo, el disparo fue demasiado abierto y terminó yéndose afuera del arco, incluso lejos del palo. La jugada recorrió el mundo y fue la más comentada en los medios ingleses.