Será rival de Lautaro Martínez en la final de la Champions League y cuando era chico jugaba en un barrio peligroso

Lleva varios años compitiendo en la élite del fútbol europeo, pero la infancia de este jugador no fue nada fácil. Hoy es una de las figuras del PSG que buscará quedarse con el máximo título continental.

El sábado 31 de mayo los ojos del mundo estarán puestos en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, donde el PSG y el Inter de Lautaro Martínez jugarán la final de la Champions League. Sin embargo, llegar hasta allí no fue fácil para ninguno de los futbolistas, en especial para uno que de chico jugaba en un barrio peligroso.

El delantero de 28 años surgió del Stade Rennais FC y pasó por el Borussia Dortmund y el Barcelona antes de llegar a París en agosto de 2023. Llegó a ser el futbolista más caro del fútbol francés pero durante su infancia en Evreux, un municipio de Normandía, pasó momentos difíciles.

Ousmane Dembélé en el PSG Instagram @o.dembele7

"Jugaba en la calle en un barrio pobre con mucha delincuencia", recordó en una entrevista que brindó a Barça TV en 2017. "Ahora todo está bien. Éramos gente tranquila y con mi pandilla siempre jugábamos al fútbol. Era lo que más me gustaba de niño", aseguró.

Lautaro Martínez afrontará con Inter la final de la Champions League

Lautaro Martínez fue clave para que Inter llegue a la final de la Champions League: después del empate 3 a 3 en el partido de ida por las semifinales ante Barcelona, el delantero bahiense marcó un gol en la vuelta y también provocó un penal para que su equipo ganara 4 a 3 y sellara la clasificación.

Además, todo esto lo hizo lesionado, ya que había sufrido una distensión en los flexores del muslo izquierdo durante el encuentro de ida. "Estaba sufriendo, la pierna me molestaba. Pasé dos días llorando en casa, pero no podía perderme el partido de esta noche. Me vendé bien fuerte y salí a la cancha. Así soy, así vivo el fútbol", reconoció en zona mixta.