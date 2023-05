El motivo por el que Lautaro Martínez no fue convocado a la Selección argentina

El jugador surgido en Rosario Central, que se perdió la Copa del Mundo Sub 20 debido a que no recibió la autorización de Brighton & Hove Albion de Inglaterra, tendrá la chance de vestir la camiseta del seleccionado mayor por primera vez, ya que no sumó minutos en la citación frente a Panamá y Curazao de marzo.

Buonanotte convocado a la Selección

Argentina se prepara para las Eliminatorias 2026, que comenzarán en septiembre. El jueves 15 de junio, en Beijing, enfrentará a Australia. De esta manera, volverá cruzarse con los Socceroos, rival al que superó 2-1 en los octavos de final en la Copa del Mundo con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. Además, el lunes 19 jugará contra Indonesia en Yakarta, capital del país insular asiático. Será la primera vez que ambos seleccionados jueguen un partido oficial.

Calendario completo de Eliminatorias Mundial 2026

Septiembre 2023

Fecha 1: Argentina vs Ecuador

Fecha 2: Bolivia vs. Argentina

Octubre 2023

Fecha 3: Argentina vs Paraguay

Fecha 4: Perú vs Argentina

Noviembre 2023

Fecha 5: Argentina vs Uruguay

Fecha 6: Brasil vs Argentina

Septiembre 2024

Fecha 7: Argentina vs Chile

Fecha 8: Colombia vs Argentina

Octubre 2024

Fecha 9: Venezuela vs Argentina

Fecha 10: Argentina vs Bolivia

Noviembre 2024

Fecha 11: Paraguay vs Argentina

Fecha 12: Argentina vs Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Uruguay vs Argentina

Fecha 14: Argentina vs Brasil

Junio 2025

Fecha 15: Chile vs Argentina

Fecha 16: Argentina vs Colombia

Septiembre 2025

Fecha 17: Argentina vs Venezuela

Fecha 18: Ecuador vs Argentina