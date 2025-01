River superó a Universidad de Chile en el primer amistoso del año

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1880420310287355919&partner=&hide_thread=false ¡¡GANÓ RIVER!!



Con goles de Lanzini y Borja, el Millonario derrotó 2-1 a la Universidad de Chile en Concepción y se quedó con el Desafío Trasandino.#River2025 | #VamosRiver pic.twitter.com/7WzFxOnfqd — River Plate (@RiverPlate) January 18, 2025

En tanto, otro de los puntos a destacar fue el regreso del ídolo Enzo Pérez. El jugador proveniente de Estudiantes LP compartió el mediocampo junto a Giuliano Galoppo, otro de los refuerzos. Mientras que Matías Rojas y Gonzalo Tapia sumaron sus primeros minutos con la camiseta riverplatense.

Para hablar del partido, no tuvo nada de amistoso. Ambos equipos fueron con pierna fuerte y no fue casualidad que no terminaran los 22 en cancha. El argentino Leandro Fernández, delantero del equipo chileno, le fue fuerte a Pérez sobre el final del primer tiempo, en una jugada aislada.

martinez quarta Martínez Quarta y Pezzella, una zaga central made in River. @RiverPlate

En cuanto a lo estrictamente deportivo, el Millonario había pegado primero tras un tanto de Manuel Lanzini a los 9' del primer tiempo. Con un mejor arranque de la visita, el equipo chileno emparejó el encuentro con el correr de los minutos y logró la igualdad, de la mano de Poblete.

En el segundo tiempo, con muchos cambios de jugadores y esquema, el partido se desvirtuó y allí apareció la jerarquía de River. Con Ignacio Fernández como estandarte, el debut del chileno Tapia, muy movedizo, y el peligro latente de Borja en el área, el club de Núñez lo ganó por sus nombres propios: el colombiano con un remate cruzado clavó el 2 a 1, a los 38' del ST.

galoppo Giuliano Galoppo, otro de los flamantes refuerzos, tuvo un buen nivel. @RiverPlate

De esta manera, River disputará un nuevo amistoso este martes desde las 21 (hora argentina) ante la selección de México en el Estadio Monumental y el sábado 25 a partir de las 21:30 debutará en el Apertura 2025 ante Platense en Vicente López.

enzo perez vuelta El regreso de Enzo Pérez, uno de los puntos altos del equipo. @RiverPlate

Mirá el resumen del triunfo entre Universidad de Chile y River