River no se retira del mercado de pases: "Estamos resolviendo la llegada del octavo refuerzo"

A días del estreno de River en el Torneo Apertura 2025, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa donde no se privó de hablar de nada. Hizo un balance del equipo durante la pretemporada, se refirió a la llegada de los refuerzos y anunció que están en busca de nueva incorporación.

El Millonario debutará el próximo sábado frente a Platense en condición de visitante y ya con la presentación de las siete caras nuevas durante el último amistoso, se estima que aún no se retirará todavía del mercado de pases.

“Estamos muy contentos con el mercado que hicimos. Se dio todo como para que el club tenga la posibilidad de apostar a este plantel como para competir de una muy buena manera en cada desafío que tengamos”, sostuvo y destacó el regreso de “muchos jugadores con sentido de pertenencia, que conozco muy bien y están en una buena edad”.

En ese sentido, destacó que “hay una expectativa de que eso se traduzca en el rendimiento” y que “queremos armar el mejor plantel posible con el mejor equipo posible”. Para ello, a la espera de la llegada de Lucas Esquivel y la extensión del cierre del marcado de pases no descartó la posibilidad de sumar un nuevo jugador al plantel.

“Tenemos un plantel numeroso. No vamos a dar por cerrado el mercado, ni nada. Estamos resolviendo la llegada el octavo refuerzo. Hasta que no termine el mercado, no lo voy a garantizar. Veremos qué posibilidades se pueden presentar”, sentenció.

Gallardo destacó la llegada de los refuerzos y bancó a varios jugadores

Además del movimiento en el mercado de pases, Marcelo Gallardo también se refirió puntualmente a los nuevos fichajes. En ello, destacó la reincorporación al club de Enzo Pérez, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi, quienes ya vistieron la camiseta del Millonario bajo sus órdenes.

Sobre el capitán, el Muñeco reveló la conversación que tuvo para convencerlo: “Me convenció su actualidad. A él le dije que no hago obras de beneficencia. Jugó 40 y pico de partidos con 38 años. Lo conozco y sé lo que me puede dar. Considero que es importante y confío en que va a competir como todos. Su actualidad era el primer signo, además de lo que representa él, de que podía volver ahora”.

Por su parte, sobre Cachete indicó que “es un símbolo para River y el fútbol argentino” ya que fue quien “pateó el penal que nos dio la Copa del Mundo”. “Sin embargo, vos lo cruzás a Gonzalo por acá y es cómo si eso no hubiese sucedido para él. Es un mensaje de identificación sobre cómo queremos comportarnos”, reconoció.

Más allá de todas las llegadas de jerarquía que hubo, el técnico también se hizo mención a la evolución de Miguel Ángel Borja, quien si bien anotó 31 goles en 48 partidos, en las instancias finales de la Copa Libertadores bajó su rendimiento y perdió el lugar en el once.

“Estoy contento con su voluntad de ponerse en su mejor versión. Eso requiere de voluntad, de pertenecer. No solo él, también el resto. Se ha destacado por hacer goles y tiene números increíbles, pero después está el juego. Cuando tenés la posibilidad de contar con jugadores que quieren pertenecer y aportarle al equipo otras posibilidades, eso está buenísimo", indicó y subrayó: “Me gusta cómo vino preparado mentalmente. Sabía que no le iba a alcanzar de la forma que terminó el año, porque le tocó salir del equipo. Se lo ve muy bien y enfocado”.