Independiente fue inhibido por el representante de Joaquín Laso

Aunque la deuda no es significativa, y los dirigentes del club ya estaban anoticiados de la intimación, no deja de ser una complicación legal para Independiente, quien ya contrató a cuatro refuerzos para esta temporada: Pablo Galdames, Nicolás Freire, Sebastián Valdez y Luciano Cabral.

Ante la situación, Laso se despegó de la situación en una entrevista hace varios meses, que le costó no ser titular por varios encuentros: "Supuestamente es algo que salió automático de un plan de pago viejo que no se realizó, que se había hecho por una mediación del TAS. Como no se cumplió, ahora se disparó solo porque es una deuda y hay que pagarla. No es mi deuda, es una deuda de mi representación de hace tres años atrás, pero yo no tengo nada que ver", explicó.

Cabe recordar, que el equipo que dirige Julio Vaccari, debutará en el flamante "Torneo Apertura 2025", el próximo viernes 24 frente a Sarmiento, por la primera fecha en el Libertadores de América.