Racing goleó a Colo Colo en Chile y cerró su pretemporada de la mejor manera

Racing demostró por qué es uno de los mejores equipos de Sudamérica y goleó a Colo Colo por 3 a 0 , en un amistoso internacional jugado en el estadio Monumental de Santiago de Chile. Con goles de Santiago Sosa y Santiago Solari , en dos oportunidades, la Academia no tuvo piedad con su rival y cerró su pretemporada de la mejor manera.

El primer tiempo en el Monumental no tuvo nada de amistoso. Con pocas llegadas de peligro, ambos equipos se dedicaron a rasparse de lo lindo, y las amarillas no tardaron en llegar. La única clara para la visita estuvo a cargo de Solari, quien no definió bien ante la salida del arquero Brayan Cortez.

racing colo colo.jpg Arturo Vidal, la figura de Colo Colo, estuvo apagado y no pudo hacer mucho en la derrota de su equipo.

En el segundo tiempo aparecieron las emociones. A los diez minutos, Gabriel Rojas metió un centro desde la izquierda en un tiro libre, y Santiago Sosa apareció por el segundo palo, ganó de cabeza en el área y la cruzó para abrir el marcador. A partir de ahí, fue todo de la Academia.

Para destacar en la goleada racinguista fue el debut de dos de los tres refuerzos: Ignacio Rodríguez y Adrián Rocky Balboa (Matías Zaracho todavía no firmó su vínculo). Sobre todo, el estreno del uruguayo ex-Unión quien participó en el segundo tanto, tras ganar de cabeza, y dejar mano a mano a Santiago Solari (definió bárbaro); y en el tercer y último gol, cuando bancó bien con el cuerpo un pase exquisito de Agustín Almendra y, de contra, entró al área y le sirvió el tanto al goleador de la tarde.

santiago solari racing Solari, de 26 años, metió un doblete en el último amistoso de Racing.

Para los de Avellaneda fue el último encuentro amistoso en esta pretemporada. Previamente, la Academia disputó algunos partidos informales en Ciudad del Este, Paraguay, frente a los locales General Caballero (uno terminó en empate y el otro en derrota) y 2 de Mayo (un empate y un triunfo).

Tras la goleada, la delegación emprendió su regreso a Buenos Aires este sábado por la noche. El domingo los jugadores tendrán día libre y volverán a las prácticas el lunes, ya en la recta final hacia el estreno en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, cuando visite el próximo viernes, a las 17 a Barracas Central por la primera fecha.

Mirá el resumen de la goleada de Racing sobre Colo Colo