Maravilloso Racing: con un golazo de Adrián Martínez, le ganó 1-0 a Fortaleza en Avellaneda y cerró la fase de grupos de la mejor manera

Con el golazo de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Fortaleza, ganó el Grupo E de la @Libertadores y terminó como el tercero entre los líderes. pic.twitter.com/LGdrfBa1tY — Racing Club (@RacingClub) May 30, 2025

Ya no hay palabras para describir al goleador de Racing. Maravilla no sólo definió el partido agónicamente con un golazo de otro partido, sino que también ya pertenece a la elite de los mejores delanteros de la historia del club. No sólo alcanzó a Norberto Raffo como el máximo artillero en torneo de Conmebol con 15 tantos, sino que también está dentro de los 4 máximos goleadores de Racing en el siglo XXI, entre Lisandro López (79), Diego Milito (58), Gustavo Bou (46), Adrián Martínez (44). Top.