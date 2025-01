Qué fue de la vida del Chino Garcé: del único que no jugó el Mundial con Maradona a sumarse al automovilismo

Antes de Sudáfrica 2010, sus únicas convocatorias a la Selección habían sido en 2003, cuando Marcelo Bielsa decidió disputar unos amistosos con jugadores del medio local, y otros dos amistosos bajo la dirección de Maradona. Por eso sorprendió la decisión del Diez de incluirlo en la lista definitiva.

Ariel "Chino" Garcé y Diego Maradona en 2010 X @lavozdelfutbol2

"Sucedió una magia, acá hay algo más. Mi nivel en Colón era bueno y empezó a suceder. Maradona no quería llevar a ciertas personas y se me empezó a reconocer y ocupar un lugar. Luego la prensa se me tira en contra. Maradona creo que me jugó a favor, me bancó y me llevó", destacó Garcé a Urbana Play en 2023.

El Chino Garcé y su nueva vida en el automovilismo

Cinco años después de retirarse del fútbol, en 2019, Garcé comenzó su carrera en el automovilismo en la categoría Abarth Punto Competizione, en la que logró un tercer puesto en San Nicolás, y en marzo de 2022 debutó en la Copa Bora 1.8T. Finalmente, en junio de 2024 consiguió su primera victoria: fue en Rosario, por la cuarta fecha de la temporada de la Fiat Competizione.

Ariel "Chino" Garcé, automovilismo X @tedejoenorsai

Sin embargo, en diciembre pasado el tandilense decidió volver a sus orígenes en el deporte y sumarse a la Selección argentina, aunque desde un nuevo rol. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que tanto Garcé como Facundo Quiroga serán asistentes técnicos de Diego Placente en la Sub 20, que este mes disputará el Sudamericano de la categoría en Venezuela.