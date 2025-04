Paulo Dybala y su historia familiar con Boca: "Me encantaría jugar en Argentina"

Preocupación en Boca: Marcos Rojo no participó del entrenamiento

" Mi viejo era fanático de Boca y tuvo tres hijos. Los dos más grandes le salieron de Independiente y River. Yo era el más chico y me llevaba a todos lados . Después, a los 10 años, fui a Instituto y me hice un poco más de Instituto. Pero cuando Boca jugaba contra algún equipo de Córdoba, íbamos siempre a la cancha ", detalló el futbolista de 31 años sobre su conexión con el Xeneize.

En tal sentido, la Joya aseguró que es consciente que los hinchas de La Gloria esperan con ansias su retorno hacia el club de Alta Córdoba. "No haber jugado en Primera, conocer los estadios, lo tengo en mente. No sé si va a pasar, pero me encantaría jugar en Argentina. Lo pienso. Sé que los hinchas de Instituto quieren que esté, es un club al que le tengo un cariño muy grande porque es el que hizo que mi carrera haya crecido y haya podido llegar a Europa", fue la respuesta que brindó en el canal de YouTube de Los Edul, integrado por los periodistas Esteban y Gastón Edul.

A pesar del sueño que tiene Instituto, donde debutó con 15 años en la B Nacional, Dybala dejó entrever que también lo seduce la posibilidad de jugar con la camiseta azul y oro, ya que se potencia por la presencia de su compañero de Roma, Leandro Paredes: "A veces veo fotos mías en Instagram de cuando era chico, las cosas que dice Lea, los hinchas que me escriben... Es lindo porque nunca fui a ver a la cancha a Boca".

Paredes y Dybala podrían ir al Mundial de Clubes

En la entrevista que brindó Paulo Dybala develó una charla que tuvo con su amigo Paredes sobre el Mundial de Clubes, que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio y contará con la presencia de Boca, que debutará frente a Benfica, de Ángel Di María y Nicolás Otamendi. "Hablábamos con Lea por el tema de las vacaciones, ya que Boca juega su primer partido del Mundial de Clubes en Miami y él quería que me quede con él para ir a ver el partido", aseguró.