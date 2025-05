Parkour, el deporte urbano cuya filosofía es desafiar la gravedad

Centrado en mover el cuerpo a través de saltos y trucos, no deja de ser un juego para mantenerse activo y alimentar la creatividad ante los distintos estímulos. Cómo es que nació en las calles y se volvió un deporte cada vez más popular.

Hay varias versiones sobre su origen, pero hoy en día se volvió muy común ver en redes sociales a valientes saltar edificios, trepar árboles e incluso saltar desde distancias que parecen imposibles. Para Juan Fernández, entrenador de parkour y exintegrante de la Selección argentina, esto no es tan exigente como parece, sino que conlleva entrenamiento mental.

"En parkour lo que buscamos es que sea un juego. Está el aspecto deportivo, sí, pero principalmente es ponerse a jugar". Puntualmente, este deporte "consiste en poder fortalecer el cuerpo para pasar obstáculos de forma funcional y no implique un riesgo del cuerpo propio ni tercero".

Fernández, en diálogo con C5N, contó cómo se vinculó a este deporte y recordó: "Lo conocí a través de un amigo, que me lo presentó en una época de rendir exámenes. Me mostró videos de American Ninja, un nene asiático que saltaba gente en el aeropuerto. Empecé a saltar arbustos en Plaza Francia y a encontrarme gente que hacía lo mismo, así que acá estoy".

Se trata de un deporte que no tiene limitaciones a la hora de su práctica. "Si tenés trasfondo deportivo, sí probablemente te desarrolles más temprano, pero no necesariamente se necesita algún avance genético ni condición previa para realizar el deporte", explicó el exintegrante de la Selección. A la vez, advirtió que no existen lesiones demasiado riesgosas dado que lo más común es padecer torceduras.

Parkour3 El parkour nació en la calle, pero puede realizarse en cualquier lugar. Gentileza Juan Fernández

El parkour como práctica deportiva

"A nivel deportivo, es muy diferente. El parkour originalmente se hace en la calle, pero la diferencia es si, vas a empezar,hacerlo en un lugar acolchonado para que no te lastimes", dijo sobre los inicios para su práctica.

En profundidad, Fernández explicó la diferencia entre lo que se ven en las redes, más extremos, comparado con lo federativo que se practica no solo en Argentina sino también a nivel mundial.

"Se trata de la puntita del iceberg, que es lo que más se ve en redes: saltos triples, mortales, etc. ¿Hacemos eso? sí. ¿Saltamos edificios? también. Lo que está en la base es lo más importante. Las competencias federativas mayoritariamente son de velocidad, donde nunca vas a ver mortales en el piso".

En ese sentido, especificó que hay tres tipos de competencias, de skills, de velocidad y de estilo libre. Cada cual con sus distintas reglas, se valoran diferentes habilidades en cada una de ellas.