Mundial Sub-17: el argentino Agustín Ruberto se quedó con la Bota de Oro

El equipo dirigido por Diego Placente completó un buen Mundial aunque no logró subirse al podio, luego de caer por penales en las semifinales contra Alemania y perder el partido por el tercer puesto con Mali.

Ruberto anotó un triplete en la semifinal ante Alemania, en la que Argentina empató 3-3 en los 90 minutos, y en ese encuentro coronó su gran campaña en el torneo disputado en Indonesia, donde se transformó en el primer jugador en la historia del seleccionado "albiceleste" en ganar la Bota de Oro en un Mundial Sub-17.

Embed - TODOS LOS GOLES DE RUBERTO EN EL MUNDIAL SUB 17 PARA ARGENTINA ASÍ JUGÓ EL JUVENIL DE RIVER

Algunos otros futbolistas argentinos que finalizaron como goleadores en Mundiales juveniles fueron Ramón Díaz (Mundial Sub 20 de 1979), Javier Saviola (Sub 20 de 2001), Lionel Messi (Sub 20 de 2005) y Sergio Agüero (Sub 20 de 2007).

La Bota de Bronce fue para el Diablito Echeverri

Claudio Echeverri fue otra de las grandes figuras del Mundial Sub 17. Con 5 tantos, el jugador de River se quedó con la Bota de Bronce. Fue uno de los que más goles aportó al seleccionado argentino junto con Ruberto, el máximo artillero del certamen.

El Diablito marcó un golazo de tiro libre ante Japón, en la victoria 3-1 en fase de grupos. Además, convirtió en la goleada 5-0 frente a Venezuela y se coronó con un hat-trick contra Brasil en cuartos de final.