Los Pumas 7s aplastaron a Australia en la final y se consagraron campeones del Seven de Perth

En las semifinales, Argentina había derrotado a España y Australia venía de superar en tiempo extra a Sudáfrica.

Cabe destacar que Leonardo Gravano, quien se desempeña como colaborador, tuvo que ocupar el lugar de Santiago Gómez Cora, el titular, quien no pudo estar presente por cuestiones de salud. Ante esto, los jugadores lo videollamaron y festejaron a distancia.

"Todavía no caigo. Este equipo no para de sorprenderme por lo que transmitimos dentro de la cancha. Me pone muy contento porque otra vez estamos consiguiendo buenos resultados. Teníamos que jugar por nosotros y no pensar que veníamos de ganarle por 40 puntos a España. Estoy orgulloso de este grupo. Son sensaciones que nos van a quedar de por vida", indicó Santiago Álvarez.

Todo parece indicar que volverá a estar presente en el Seven de Vancouver en Canadá del 21 al 23 de febrero. Los Pumas alcanzaron el tope de la clasificación general y comparten junto a Fiji y España con 48 unidades.

Los Pumas 7s ya se consagraron diez veces en el circuito mundial y la primera fue hace 21 años en Los Ángeles.