Las 5 expulsiones más absurdas en la historia del fútbol: la tercera te sorprenderá

Desde jugadores que recibieron tres tarjetas amarillas en un mismo partido, hasta otros que festejaron un gol ofendiendo al público o destrozando el estadio, estas son las cinco expulsiones más absurdas registradas hasta el momento.

El defensor croata es el dueño de un insólito récord: recibió tres tarjetas amarillas en un mismo partido antes de ser expulsado. La increíble situación ocurrió durante el Mundial de Alemania 2006, en el partido que su equipo empató 2 a 2 ante Australia por la fase de grupos.

Recibió su primera amarilla a los 61 minutos del encuentro, por usar la mano para intentar detener al australiano Harry Kewell. La segunda llegó a los 90, después de una mala entrada en el medio del campo, pero el árbitro Graham Poll se olvidó de mostrarle la tarjeta roja y solo lo hizo al final del partido, cuando Simunic protestó una jugada.

Embed - Soccer Player Booked Three Times Before Being Sent Off