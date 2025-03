La FIFA sancionó a Racing por una deuda que el club asegura que ya fue saldada

Según comunicó oficialmente la institución de Avellaneda, la deuda ya fue saldada y solo resta la confirmación de FIFA para levantar la sanción. Desde la dirigencia aseguran que esta inhibición es una de las complicaciones heredadas de la gestión anterior y que no afectará el normal funcionamiento del club.

El comunicado oficial de Racing

"En referencia a la sanción impuesta por FIFA, Racing informa que la misma ha tenido origen en mayo de 2024 por problemas operativos del clearing house (cámara de compensación de pagos que interviene en actividades financieras) vinculado al ente del fútbol mundial. El tema ya está resuelto y Racing está a la espera de que se informe el levantamiento de las restricciones", informó la institución avellanedense a través de un comunicado en las redes sociales.

Más allá de lo administrativo, Racing sigue enfocado en su presente futbolístico y en los próximos desafíos de la temporada, con la expectativa de que este inconveniente burocrático no genere mayores complicaciones en el mercado de pases.

Este jueves enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por una nueva fecha del Torneo Apertura 2025, donde intentará salir de ese bache que tiene en el torneo y subir en la tabla de posiciones.