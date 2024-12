"Algunos dicen que pienso demasiado en la música, pero si Dios te da la oportunidad de tener un talento, ¿por qué no mostrarlo? Hacer música me relaja. Después de terminar el entrenamiento, me recupero escribiendo en mi estudio. Muchas personas aún no entienden lo que la música me ofrece. La música siempre me ha acompañado en mi carrera futbolística", aseguró a la agencia AP.

Moise Kean álbum Chosen Instagram @moise_kean

Quién es Moise Kean

Bioty Moise Kean nació el 28 de febrero de 2000 en Vercelli, Italia, y actualmente está teniendo la mejor temporada de su carrera. En julio llegó a la Fiorentina procedente de la Juventus, donde no había convertido ningún gol la temporada pasada. Sin embargo, enseguida se adaptó y ya marcó 13 tantos, 9 de ellos en la Serie A, lo que lo ubica tercero en la tabla de goleadores.

La carrera de Kean no siempre fue tan buena y estuvo llena de altibajos. Debutó en noviembre de 2016 con la Juventus y se convirtió en el primer jugador nacido en este milenio en jugar en la Serie A, en convertir un gol en la Champions League y en anotar en una de las cinco principales ligas de Europa, pero su posterior paso por el Everton de Inglaterra fue decepcionante.

Luego llegó al Paris Saint Germain (PSG), donde compartió plantel con Di María y Neymar y mejoró algo su rendimiento. En 2021 regresó a la Juventus y empezó otro periodo de bajón futbolístico: en tres años, jugó 123 partidos en los que solo sumó 22 goles y tres asistencias.

Moise Kean en Fiorentina X @ActuFoot_

"He tenido muchos períodos horribles. También grandes, pero la mayoría fueron horribles. El último estuvo vinculado con una lesión que me afectó casi toda la temporada pasada y me impidió dar el 100% en los partidos. Fue un período oscuro", reconoció el delantero a AP. "Salí de eso gracias a mi fe. Ahora estoy en Florencia, estoy bien, todos me quieren y yo quiero a todos", concluyó.